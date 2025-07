Par voie d'un communiqué publié lundi 17 juin, Santé Publique France a révélé que les passages aux urgences ont connu une hausse de 52%, tandis que les consultations chez SOS Médecins ont grimpé de 51%.

Cette tendance, observée depuis huit semaines, s'aligne sur une recrudescence similaire dans d'autres pays européens.

L'analyse des eaux usées montre également une augmentation de la présence du SARS-CoV-2. Toutefois, les spécialistes précisent qu'il n'existe aucun risque de contamination par l'eau potable.

Selon Santé publique France, cette hausse des cas était prévisible. L'immunité collective, partiellement acquise par les personnes non-vaccinées au cours des saisons précédentes, diminue lorsque la circulation du virus est faible, alors qu'en cas de recrudescence, l’immunité collective repart à la hausse.

Un nouveau variant du virus, dénommé KP.2 et surnommé "FLiRT", a récemment émergé aux États-Unis et en Europe. Le nombre de cas détectés reste limité pour le moment, selon un bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Malgré cette situation, Santé publique France n'émet pas de préconisation d'éviter les rassemblements populaires tels que les Jeux Olympiques ou les festivals, même si ces événements augmentent le risque de transmission en raison de la forte promiscuité.

Les personnes les plus à risque demeurent les plus de 75 ans et les moins de 2 ans, selon Santé Publique France. Une campagne de vaccination ciblée, lancée en avril, encourage les populations vulnérables à se faire vacciner pour se protéger contre les formes graves du virus. Les gestes barrières, tels que le lavage des mains et le port du masque, restent également recommandés pour ces groupes.

Alors que l'été et ses nombreux rassemblements approchent, la vigilance reste de mise pour éviter une nouvelle flambée des cas de Covid-19, selon Santé publique France.