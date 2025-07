Les avions de guerre israéliens ont frappé trois maisons dans la ville centrale de Deir al Balah, tuant 13 personnes et en blessant plusieurs autres, ont indiqué des sources médicales.

Un drone israélien a tué deux autres personnes lorsqu'il a frappé un groupe de civils dans le centre de Gaza, ont fait savoir des médecins.

Plusieurs personnes ont également été tuées et blessées lors d'un raid aérien israélien sur une maison dans le quartier Sheikh Radwan de la ville de Gaza.

Un drone israélien a tué deux autres personnes dans la ville de Gaza, tandis que l’armée israélienne a encore tué deux autres personnes dans un bombardement à al-Qarara, à l'est de Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza.

Les équipes médicales palestiniennes ont également récupéré un Palestinien après un bombardement israélien qui a visé un groupe de civils à l'ouest de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Un autre Palestinien a été tué par les tirs de l'armée israélienne à l'est de Rafah.

L’ONU pas en mesure d'utiliser le nouvel itinéraire d'aide dans le sud de Gaza

Les Nations Unies n'ont pas été en mesure d'acheminer de l'aide en utilisant une nouvelle route que l'armée israélienne a déclaré vouloir sécuriser dans le sud de la bande de Gaza, a déclaré un porte-parole de l'ONU, citant les combats et l'insécurité le long de la route.

"L'absence de police ou d'État de droit dans la région rend très dangereux le transport de marchandises", en plus des combats actifs, a déclaré le porte-parole adjoint de l'ONU, Farhan Haq, à la presse.

Les Palestiniens désespérés qui se trouvent le long de la route "doivent être assurés qu'il y aura un flux régulier de marchandises afin qu'il n'y ait pas de panique lorsque nous arriverons dans la région", a-t-il déclaré.

Guerre génocidaire

Israël, qui a fait fi d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies exigeant un cessez-le-feu immédiat, a fait l'objet d'une condamnation internationale en raison de la poursuite de son offensive brutale sur Gaza depuis une attaque lancée le 7 octobre 2023 par le groupe palestinien Hamas.

Selon les autorités sanitaires locales, plus de 37 350 Palestiniens ont été tués à Gaza depuis cette date, la plupart étant des femmes et des enfants, et plus de 85 400 autres ont été blessés.

Plus de huit mois après le début de la guerre israélienne, de vastes étendues de Gaza sont en ruines et soumises à un strict blocus qui empêche l’arrivée de nourriture, d'eau potable et de médicaments.

Israël est accusé de génocide par la Cour internationale de justice dont le dernier arrêt lui a ordonné de mettre immédiatement fin à ses opérations dans la ville méridionale de Rafah, où plus d'un million de Palestiniens s'étaient réfugiés pour échapper à la guerre avant d'être envahis le 6 mai.

