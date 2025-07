Le salon Eurosatory se tient du 17 au 21 juin. Cette édition 2024 où 74 entreprises israéliennes devaient être présentes restera dans les mémoires surtout pour la véritable bataille judiciaire qui se déroule en parallèle.

Tout commence fin mai lorsque le gouvernement français indique aux organisateurs qu’il n’est pas souhaitable de recevoir les entreprises israéliennes étant donné le contexte international et la guerre à Gaza. De fait, les stands de ces sociétés n’ont jamais été montés dans les allées du salon, mais 850 employés d’entreprises israéliennes s’étaient inscrits pour assister et travailler au salon parisien.

L’Association France Palestine Solidarité a réagi aussitôt et assigné en référé la Coges (organisateur du salon) et le 14 juin, Eurosatory a dû désactiver les badges des employés des entreprises israéliennes sur décision du tribunal de Bobigny. La Coges a alors fait appel et hier 18 juin, la Cour d’appel de Paris a annulé la décision de Bobigny.

Bien sûr, Bertrand Heilbronn, président d’honneur de l’AFPS regrette cette décision. “La décision du tribunal de Bobigny mettait de la cohérence car interdire les sociétés israéliennes d’armement et en même temps admettre leurs employés sur le salon, ce n’est pas cohérent.”

Un boycott.. une discrimination ?

C’est en tout cas l’argument principal des avocats de la Coges et de la Chambre franco-israélienne de Paris devant la Cour d’appel et devant le tribunal de Commerce. Le tribunal de commerce de Paris a d’ailleurs retenu cette notion pour justifier la levée du boycott arguant qu’une entreprise ne devait pas pratiquer de discrimination. Bertrand Heilbronn nie tout net. “Il ne s’agit pas de boycotter une personne pour sa nationalité, sa religion mais par sa fonction, si elle travaille ou pas pour une société d’armement israélienne.” D’ailleurs, souligne t-il, la Cour d’appel de Paris n’a pas retenu cet argument, elle a juste estimé que le tribunal de Bobigny n’était pas compétent sur le dossier.

Le salon Eurosatory ferme ses portes ce vendredi. Les associations pro-palestiniennes dont l’association France Palestine Solidarité appellent à une manifestation devant le centre d’exposition à Villepinte.