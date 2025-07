Une source médicale a déclaré à Anadolu que 11 morts et 25 blessés étaient arrivés à l'hôpital européen de Gaza à Khan Yunis, dans le sud de la bande de Gaza. Des témoins ont également confirmé que des avions de guerre israéliens avaient frappé les civils.

Des images montrent des Palestiniens blessés recevant des soins et des personnes pleurant les corps de leurs proches à l'hôpital européen de Khan Yunis après les attaques génocidaires israéliennes.

Le 6 mai, l'armée israélienne a lancé une opération militaire à Rafah, ignorant les avertissements internationaux concernant les conséquences pour les résidents déplacés. Le lendemain, les forces israéliennes ont pris le contrôle du poste frontière de Rafah avec l'Égypte.

67% des infrastructures d'eau détruites

L'Office de secours des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) a déclaré que "67% des installations et infrastructures d'approvisionnement en eau et d'assainissement ont été détruites ou endommagées" à Gaza depuis le 7 octobre 2023.

L'agence a souligné l'urgence d'agir. "Alors que les maladies infectieuses continuent de se propager et que les températures augmentent, le manque d'hygiène et la déshydratation constituent une grave menace pour la santé des habitants de Gaza", a écrit l'UNRWA sur la plateforme X.

Guerre génocidaire

Faisant fi d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies exigeant un cessez-le-feu immédiat, Israël a fait l'objet d'une condamnation internationale en raison de la poursuite de son offensive brutale sur Gaza depuis l'attaque du 7 octobre par le Hamas.

Depuis, près de 37 400 Palestiniens ont été tués à Gaza, pour la plupart des femmes et des enfants, et plus de 85 400 autres ont été blessés, selon les autorités sanitaires locales.

Plus de huit mois après le début de la guerre israélienne, de vastes étendues de la bande de Gaza sont en ruines, victimes d'un blocus paralysant qui les prive de nourriture, d'eau potable et de médicaments.

Israël est accusé de génocide par la Cour internationale de Justice, dont le dernier arrêt a ordonné à Tel-Aviv de mettre immédiatement fin à ses opérations à Rafah, où plus d'un million de Palestiniens s'étaient réfugiés pour échapper à la guerre avant d'être envahis le 6 mai.

