Le Commandement central américain (CENTCOM) revendique la destruction de cibles houthies en mer Rouge, mercredi.

“Au cours des dernières 24 heures, les forces du Commandement central américain (USCENTCOM) ont réussi à détruire deux navires de surface sans équipage (USV) houthis soutenus par l'Iran dans la mer Rouge”, a écrit le CENTCOM sur son compte X.

“Séparément, les forces de l'USCENTCOM ont réussi à détruire une station de contrôle au sol et un centre de commandement et de contrôle dans une zone contrôlée par les Houthis au Yémen”.

"Ces mesures ont été prises pour protéger la liberté de navigation et rendre les eaux internationales plus sûres et sécurisées pour les navires américains, de la coalition et marchands", ajoute le communiqué.

Les Houthis ciblent les cargos liés à Israël dans la mer Rouge et le golfe d'Aden. Une action qu’ils situent dans l'élan de solidarité avec la bande de Gaza, victime d’une guerre israélienne acharnée depuis le 7 octobre de l'année dernière.

La mer Rouge est l'une des routes maritimes les plus utilisées au monde pour les expéditions de pétrole et de carburant.

Plus tôt cette année, le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a annoncé une mission multinationale, l’Opération Prosperity Guardian, pour contrer les attaques des Houthis.

