No Tech for Apartheid (NOTA), une coalition de travailleurs du secteur technologique exigeant que les grandes entreprises technologiques renoncent à leurs contrats avec le gouvernement israélien, est sur le point d'atteindre son objectif dans le cadre d'une campagne demandant aux étudiants de ne pas travailler avec Google et Amazon.

Plus de 1 100 personnes s'identifiant comme des étudiants et jeunes diplômés en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (STEM) ont pris l'engagement de refuser des emplois auprès de ces entreprises "qui alimentent le système d'apartheid israélien et le génocide contre les Palestiniens". D'après son site web, l'objectif de NOTA est de recueillir 1 200 signatures pour la campagne.

"En tant que jeunes et étudiants en STEM et au-delà, nous refusons de prendre part à ces horribles abus. Nous nous joignons à la campagne #NoTechForApartheid pour exiger qu'Amazon et Google mettent immédiatement fin au projet Nimbus", peut-on lire dans une partie de l'engagement.

Partenariat avec Israël

Google et Amazon ont remporté un contrat de 1,2 milliard de dollars dans le cadre du projet Nimbus pour fournir au gouvernement et à l'armée israéliens des services d'informatique en cloud, d'apprentissage automatique et d'intelligence artificielle.

Google et Amazon, qui comptent parmi les plus grandes entreprises technologiques de la planète, sont également deux des plus gros employeurs de diplômés en STEM.

NOTA a également organisé des actions de protestation contre l'implication des entreprises technologiques avec Israël dans le passé, notamment des sit-in et des occupations de bureaux qui ont conduit Google à licencier des dizaines de travailleurs.

En mars, l'un de ses organisateurs a été renvoyé de Google après avoir interrompu l'un de ses dirigeants lors d'une conférence sur les technologies israéliennes à New York et proclamé haut et fort qu'il refusait de "construire des technologies qui favorisent le génocide ou la surveillance".