Les forces de sécurité turques ont neutralisé cinq terroristes, dont l'un fait partie de la catégorie la plus recherchée, dans la région orientale du pays.

Cinq terroristes ont été neutralisés dans les zones rurales du district de Dogubayazit dans la province d'Agri et du village de Palamut dans le district de Hasankeyf de la province de Batman, dans le cadre des opérations "BOZDOGAN-43", a déclaré le ministre de l'Intérieur Ali Yerlikaya sur X, ce jeudi.

Parmi les cinq terroristes se trouvait Yilmaz Oner, également connu sous son nom de code Sehmus Malazgirt, qui figurait dans la catégorie rouge de la liste des personnes recherchées par le ministère de l'Intérieur.

Selon Yerlikaya, Oner a participé à un total de 18 attaques terroristes qui ont coûté la vie à 27 membres des forces de sécurité et à quatre civils, tandis que 68 membres des forces de sécurité et deux civils ont été blessés.

Les services de renseignement ont également établi qu'Oner avait donné l'ordre de commettre ces attentats, a-t-il ajouté.

Trois autres terroristes neutralisés au cours de l'opération appartenaient à la catégorie orange de la liste des personnes recherchées établie par le ministère selon un code de couleurs, le rouge étant la couleur la plus recherchée, suivie du bleu, du vert, de l'orange et du gris.

Des terroristes neutralisés dans le nord de l'Irak

Les forces de sécurité turques ont neutralisé, ce jeudi, cinq membres de l'organisation terroriste PKK dans le nord de l'Irak, a rapporté le ministère de la Défense nationale.

Le ministère a déclaré sur X que les terroristes ont été ciblés dans les régions de Hakurk, Kandil et dans la zone de l'opération Claw-Lock, soulignant que la lutte de la Turquie contre le terrorisme se poursuit activement et de manière décisive.

Les terroristes se cachent souvent dans le nord de l'Irak, juste de l'autre côté de la frontière turque, pour préparer des attaques terroristes en Turquie.

En 2022, la Turquie a lancé l'opération Claw-Lock pour cibler les repaires du groupe terroriste PKK dans les régions de Metina, Zap et Avasin-Basyan, dans le nord de l'Irak.

Au cours de sa campagne de terreur de près de 40 ans contre la Turquie, le PKK -inscrit sur la liste des organisations terroristes par la Turquie, les États-Unis et l'Union européenne- a été responsable de la mort de plus de 40 000 personnes, dont des femmes, des enfants et des nourrissons.

