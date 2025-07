"Le 9 juin dernier, j’ai pris une décision très grave, très lourde et je peux vous dire qui m’a beaucoup coûté. Non, non, non il ne faut pas avoir très peur", a-t-il lancé devant le public réuni dans la cour d'honneur de l'Elysée pour écouter plusieurs artistes dont la pianiste canado-ukrainienne Anastasia Rizikov, à l'occasion de la Fête de la musique annuelle du 21 juin.

Le Rassemblement national, allié avec une partie des républicains avec Eric Ciotti, est crédité de 250 à 300 députés dans la future Assemblée nationale et disposerait, dans sa fourchette haute, d'une majorité absolue fixée à 289 sièges, selon un sondage Odoxa pour Le Nouvel Obs paru vendredi.

Lire aussi : Sondage: forte progression du RN, la gauche s'affirme, le camp Macron se maintient

Rappelant le score de l'extrême droite - 40% aux européennes en cumulant les scores du RN et de Reconquête - à l'origine de sa décision, il a aussi pointé du doigt la gauche radicale au sein du Nouveau front populaire.

"Il y a des extrêmes qu’on ne peut pas laisser passer", a-t-il martelé sous les applaudissements. "C'est maintenant qu'il faut être responsable", a-t-il souligné.

La perspective d'une cohabitation avec le Rassemblement national de Marine Le Pen ou d'un gouvernement de coalition associant d'autres forces autour du camp présidentiel font partie des scénarios possibles.

Plus tôt, la cheffe de file de l'extrême droite française Marine Le Pen avait elle estimé qu'il ne resterait au président, après les élections, "que la démission pour sortir potentiellement d'une crise politique", en affirmant qu'il ne s'agissait pas d'une "demande" de sa part.

Emmanuel Macron a indiqué la semaine dernière qu'il excluait de démissionner, quelle que soit l'issue des élections législatives des 30 juin et 7 juillet.