Emmanuel Macron serait-il déjà en train de préparer les esprits à une éventuelle cohabitation politique? La question se pose après la lettre qu’il a adressée aux Français dimanche.

“Et puis, je ne suis pas aveugle : je mesure le malaise démocratique. Cette fracture entre le peuple et ceux qui dirigent le pays que nous n’avons pas réussi à résorber. Oui, la manière de gouverner doit changer profondément”, écrit le président français.

Macron promet donc de changer “profondément” “la manière de gouverner”. Au regard des divers sondages d’opinion, la cohabitation semble inévitable. L'électorat est partagé entre trois pôles: le Rassemblement national, le Nouveau front populaire et le camp présidentiel.

Un sondage d’Ipsos pour Radio France publié ce week-end place en troisième position le groupe Ensemble derrière le Rassemblement National et le nouveau Front populaire. Le RN et ses alliés arrivent en tête des intentions de vote (35,5%), le Nouveau Front populaire est juste derrière (29,5%), le camp présidentiel se classe loin derrière (19,5%).

La cohabitation semble donc inéluctable au regard de projections sur le recul de “Ensemble”. Dans cette perspective, Macron fait d’abord “confiance aux responsables politiques des forces de l’arc républicain en souhaitant qu’ils puissent dès le 8 juillet travailler ensemble”.

“Pour cela enfin, vous pouvez me faire confiance pour agir jusqu’en mai 2027 comme votre Président, protecteur à chaque instant de notre République, de nos valeurs, respectueux du pluralisme et de vos choix, à votre service et à celui de la Nation”, conclut Emmanuel Macron qui souligne ainsi sa détermination à terminer son mandat.

