La crise alimentaire dans la bande de Gaza a atteint un point critique à cause de la guerre acharnée menée par Israël contre l’enclave assiégée, ont déploré le Croissant-Rouge international et la Croix-Rouge.

Le Programme alimentaire mondial (PAM) a, pour sa part, déclaré que l'environnement opérationnel hostile à Gaza rend presque impossible l’acheminement de l'aide aux habitants de la bande de Gaza.

A ce titre, le gouvernement de Gaza a confirmé que l'aide n'était pas entrée dans la bande depuis environ 50 jours, ce qui fait planer la menace de la famine dans les différents gouvernorats de la bande.

Insécurité alimentaire

Environ 96% de la population de la bande de Gaza (2,15 millions de personnes) sera confrontée à des niveaux élevés d’insécurité alimentaire aiguë jusqu’en septembre 2024, a averti une initiative multipartite de sécurité alimentaire (IPC).

Alors que l’ensemble du territoire est classé en catégorie urgence, selon le classement de IPC, plus de 495.000 personnes (22% de la population) sont toujours confrontées à des niveaux catastrophiques d’insécurité alimentaire aiguë (catégorie 5 de l’IPC). Dans cette phase, les ménages connaissent un manque extrême de nourriture, la famine et l’épuisement de leurs capacités d’adaptation.

IPC avertit en outre que le risque de famine reste élevé dans un contexte de détérioration de la situation sanitaire et humanitaire à Gaza.

Tant que la guerre menée par Israël contre l'enclave se poursuit et que l'accès humanitaire est restreint, prévient le rapport de l'IPC sur la sécurité alimentaire aiguë, il est peu probable que la situation désastreuse à Gaza s'améliore.

Plus de huit mois après le déclenchement de la guerre israélienne, de vastes étendues de Gaza sont en ruines et soumises à un blocus empêchant l’entrée de la nourriture, de l'eau potable et des médicaments.

La guerre acharnée menée par Israël sur l’enclave a tué jusqu’à présent 37.598 Palestiniens et blessé 86.032.

Israël est accusé de génocide par la Cour internationale de Justice, dont le dernier arrêt lui a ordonné de mettre immédiatement fin à son opération militaire dans la ville méridionale de Rafah, où plus d'un million de Palestiniens s'étaient réfugiés pour échapper à la guerre avant que la ville elle-même ne soit envahie le 6 mai.

Lire aussi: Israël et la stratégie de la famine à Gaza