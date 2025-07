L'Organisation nationale du renseignement turc (MIT) a annoncé la neutralisation d'Ali Dincer, responsable de la région de Jazira de l’organisation terroriste PKK/YPG, recherché sur la base d'une alerte rouge par Interpol.

Selon les informations reçues de sources sécuritaires turques, Ali Dinçer, nom de code "Orhan Bingol", membre du conseil du PKK/HPG et responsable de la région de Jazira du PKK/YPG, a été neutralisé lors d'une opération ponctuelle dans la région de Kameshli en Syrie.

Ali Dincer avait rejoint le PKK en 1991 et participé à de nombreuses attaques meurtrières.

Le terroriste a personnellement participé à l'attaque du bataillon commando de Daglica (sud-est de la Turquie) en 2007, au cours de laquelle 12 soldats turcs ont été tués et 16 autres ont été blessés, ainsi qu'à l'attaque du poste de gendarmerie d'Aktutun (sud-est de la Turquie) en 2008.

Ali Dincer a également dirigé toutes les actions menées autour de Çukurca dans le sud-est de la Turquie en 2015, notamment les mines posées sur l'itinéraire du convoi militaire à Çukurca le 7 août 2015, l'enlèvement de 10 douaniers postés au poste-frontière d'Uzumlu le 10 août 2015, l'attaque à la roquette contre la préfecture de Çukurca et le commandement de la gendarmerie du district le 19 octobre 2015.

Ali Dincer a débuté ses activités en 1991-1992 dans les zones rurales de Bingol (sud-est de la Turquie), avant de devenir commandant de compagnie à Erzurum-Tunceli entre 1992-1999. Il a été formé par la chef terroriste Abdullah Ocalan dans la vallée de la Bekaa au Liban au cours de ces années.

Au cours de sa campagne de terrorisme de plus de 35 ans contre la Turquie, le PKK - inscrit sur la liste des organisations terroristes par la Turquie, les États-Unis et l'Union européenne - a été responsable de la mort de plus de 40 000 personnes, dont des femmes, des enfants et des nourrissons.

