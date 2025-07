Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a déclaré lors d'une visite à Washington que l'armée israélienne était capable de ramener le Liban "à l'âge de pierre" lors d'une guerre avec le Hezbollah, tout en insistant sur le fait que son gouvernement préférait une solution diplomatique à la frontière israélo-libanaise.

S'adressant aux journalistes, M. Gallant a également déclaré qu'il avait discuté avec de hauts responsables américains de ses propositions "du jour au lendemain" pour la gouvernance de la bande de Gaza d'après-guerre, qui inclurait les Palestiniens locaux, les partenaires régionaux et les États-Unis, mais qu'il s'agirait d'un "processus long et complexe".

Appel à quitter le Liban

Cinq pays ont appelé leurs ressortissants à quitter le Liban. Mercredi, le ministère néerlandais des Affaires étrangères a demandé à ses ressortissants d'éviter de se rendre au Liban et à ceux qui y vivent de quitter le pays, les vols commerciaux étant toujours en service.

L'Allemagne a également émis un avertissement aux voyageurs et a demandé à ses citoyens qui se trouvent actuellement au Liban de quitter le pays. "Les Allemands qui se trouvent au Liban sont priés de quitter le pays de toute urgence. La situation à la frontière entre Israël et le Liban est très tendue", a déclaré le ministère des Affaires étrangères sur son compte X.

Le gouvernement canadien a demandé à son tour à ses ressortissants au Liban de quitter le pays, dans un contexte d'escalade des tensions le long de la frontière israélo-libanaise. "La sécurité des Canadiens, chez eux et à l'étranger, est la priorité absolue du Canada", a déclaré la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, dans un communiqué publié mardi.

Dimanche, la Macédoine du Nord a, également, demandé à ses citoyens de quitter le Liban dès que possible en raison de l'aggravation de la situation sécuritaire dans ce pays.

Cet avertissement est intervenu après que le Koweït a demandé, vendredi, à ses ressortissants d'éviter de se rendre au Liban et à ceux qui s’y trouvent de quitter le pays dès que possible "compte tenu de la situation sécuritaire qui règne dans la région".

Israël tue deux personnes en Syrie et en blesse cinq au Liban

Israël a tué deux personnes et blessé un soldat après avoir frappé le sud de la Syrie, ont rapporté les médias du régime syrien.

L'agence de presse SANA a déclaré que les frappes sur plusieurs points du sud du pays ont également causé des "dégâts matériels" et provenaient de la direction du plateau du Golan occupé par Israël, sans donner plus d'informations sur la localisation des frappes et des dégâts.

Au Liban, Israël a blessé cinq personnes après avoir frappé un bâtiment de deux étages dans la ville de Nabatiyeh, dans le sud du Liban, ont rapporté les médias d'État.

Lire aussi : Erdogan: la Turquie se tient aux côtés du Liban face aux menaces israéliennes