Les données du ministère de l’Intérieur confirment que les actes racistes ont été nombreux en 2023 et il pointe du doigt les actes antisémites: + 284% en 2023.

Selon les enquêtes de victimation de l’INSEE, 1 million de personnes estiment avoir subi au cours de l’année au moins une atteinte raciste.

Les atteintes racistes sont en lien direct avec l’actualité, les attaques du 7 octobre et la guerre lancée par Israël à Gaza, note l’organisation. La CNCDH pointe également du doigt la polarisation liée à l’actualité franco-française, la mort de Nahel, l’attentat contre le professeur Dominique Bernard et les débats autour de la loi Asile et Migration.

La Commission nationale consultative des droits de l’Homme passe en revue l’indice de tolérance, qui est en baisse mais est encore assez haut. Les groupes les mieux acceptés sont les Noirs et les Juifs, suivis des Maghrébins, puis des Musulmans, les groupes les plus rejetés étant les Roms et les Gens du voyage.

L’immigration de moins en moins acceptée

56% de Français (+ 3 pts) estiment qu’’il y a trop d’immigrés en France, et 51% (+ 3 pts) pensent qu’on “ne se sent plus chez soi comme avant”. Pour la CNCDH, ce rejet est “étroitement lié au rejet d’une France perçue comme étant de plus en plus multiculturelle”. La France reste marquée par de forts préjugés. Si 32% voient les musulmans de manière positive, 32%, également, ont un avis négatif.

L’enquête a été réalisée par Ipsos du 21 novembre au 9 décembre 2023, auprès d’un échantillon de 1 210 personnes.

Le gouvernement ne fait pas grand chose pour lutter contre le racisme

L’institution regrette que le gouvernement n'ait pas, comme il est coutume, pris la peine de recevoir la Commission nationale consultative des droits de l’Homme lors de la publication de son rapport annuel. C’était l’occasion à chaque fois d’un échange, peut-on lire.

Plus incisive, la CNCDH dénonce les propos stigmatisants et discriminatoires de certains responsables politiques, qui, forcément, sont repris et commentés par les médias. Enfin, elle regrette que plus de 50% des 1 600 plaintes annuelles pour racisme soient classées sans suite. “Le faible nombre des condamnations nourrit le sentiment d’impunité des auteurs, la défiance des minorités vis-à-vis des institutions comme leur sentiment d’insécurité” dit le rapport. En conclusion, l’institution appelle le gouvernement a être plus vigilant et actif dans la lutte contre le racisme.

Enfin, le rapport insiste sur le besoin d’une politique de lutte contre la discrimination dans le monde du travail. Si officiellement, la discrimination est punie par la loi, elle reste répandue, insiste la CNCDH.