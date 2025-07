20H20 Attal annonce le désistement d'une soixantaine de candidats Ensemble pour faire battre le RN

Gabriel Attal, Premier ministre, s’exprime :

-Ce soir n'est pas un soir comme les autres. La leçon de ce soir, c'est que l'extrême droite est aux portes du pouvoir. Notre objectif est clair : empêcher le RN d'avoir une majorité absolue et de gouverner le pays avec le projet funeste qui est le sien

-Il est de notre devoir moral de tout faire pour empêcher le pire d'advenir

20H15 GMT 300 ballottages et quelques élus au premier tour.

Le RN pourrait compter 180 élus dès le premier tour. Parmi eux, sont élus Marine Le Pen, fondatrice du RN, Sébastien Chenu, porte-parole du parti.

Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste, a été élu député de la 11e circonscription de Seine-et-Marne dès le premier tour dimanche, selon les résultats partiels.

Sinon le paysage électoral de ce dimanche soir ajoute ballottage à d’autres ballottage. Il y aurait des triangulaires dans 300 circonscriptions, selon l’institut Ipsos.

Ce premier tour des élections législatives est également marqué ce dimanche par un engouement inédit. Le taux de participation devrait atteindre 67 %, soit 20 points de plus qu’en 2022.

19H20 GMT Darmanin, ministre de l'Intérieur, annonce avoir recueilli 36% des voix au premier tour dans sa circonscription de Tourcoing (Nord).

"Les gens du Nord seront très nombreux à dire non à la prétention très affichée du RN. Je serai un protecteur pour ma circonscription et à l'Assemblée nationale."

19H30 GMT La gauche appelle à un front républicain pour fair barrage au RN.

Après les premiers résultats de ce premier tour, Marine Tondelier, la cheffe des Écologistes a appelé à un front républicain pour barrer la route au RN. Même consigne de la part de Laurent Berger, l’ancien leader de la CFDT : “Ce soir, il en va de notre démocratie et de nos valeurs républicaines face au RN aux portes du pouvoir”, écrit l'ancien leader de la CFDT sur X. “Aucune voix ne doit manquer au désistement républicain. Face au danger le ni-ni n'est pas de mise. Il faut impérativement faire barrage à l'extrême droite.”

L’ancien candidat du parti socialiste aux européennes , Raphaël Glucksmann a appelé “tous les candidats qui arrivent en 3e position à se désister” quand ils sont en ballottage face au RN. Sa consigne est claire, il faut voter pour le candidat qui n’est pas RN, même s’il est Renaissance ou Ensemble. "Nous avons 7 jours pour éviter une catastrophe" conclut-il.

19h00 GMT Les candidats Républicains ne se retireront pas en cas de triangulaires.

Dans un communiqué, les Républicains (non-alliés de Ciotti) ont clairement indiqué ne pas vouloir retirer leurs candidats en cas de triangulaire. Dans les circonscriptions où leurs candidats ne peuvent se maintenir, ils ne donneront pas de consigne de vote.

18H45 GMT Bardella appelle à la "mobilisation" pour "l’un des votes les plus déterminants de toute l’histoire de la Ve République"

Le chef du RN a estimé que les résultats constituaient "un verdict sans appel" et la preuve d’une "aspiration claire au changement".

Bardella a appelé les électeurs à "rester mobilisés dans un ultime effort" pour "l’un des votes les plus déterminants de toute l’histoire de la cinquième République".

18H30 GMT Le président de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon est le premier à s'exprimer à gauche.

Il a dit constater “la lourde défaite du président de la République.” Le chef de file des Insoumis assure qu'il “faut donner une majorité absolue au Nouveau Front Populaire” lors du second tour car “il est la seule alternative”. Il a d’ailleurs salué la mobilisation des jeunes et des quartiers populaires lors de ce 1er tour. Jean-Luc Mélenchon alerte au sujet d’un second tour qui sera d’une "exceptionnelle intensité", en lançant: “pas une voix, pas une voix pour le RN”. Le chef de LFI annonce également qu’en cas de triangulaire il retirera son candidat s’il est en 3e position.

18H15 GMT Marine Le Pen s’exprime après l’annonce des premiers résultats des élections législatives

"Rien n’est gagné et le second tour sera déterminant, pour éviter au pays de tomber entre les mains de la coalition Nupes, d’une extrême gauche à tendance violente" a déclaré l’élue dans le Pas-de-Calais.

"Il nous faut une majorité absolue pour que Jordan Bardella soit dans huit jours nommé Premier ministre par Emmanuel Macron" a-t-elle ajouté.

18H05 GMT Emmanuel Macron appelle à un "large rassemblement" face au RN

Emmanuel Macron a appelé dans une déclaration à l'AFP à un "large rassemblement" face à l'extrême droite. Le chef de l’Etat a estimé que la participation élevée montre une volonté des Français de "clarifier la situation politique".

"Face au Rassemblement national, l’heure est à un large rassemblement clairement démocrate et républicain pour le second tour", a-t-il appelé, au sujet de désistements en vue du second tour en cas de potentiel victoire de candidats RN.

18h00 GMT Le Rassemblement national arrive en tête de ce premier tour

Le Rassemblement national arrive en tête avec 33% des voix. Le Nouveau Front populaire est second avec ​​28,5%. Le président Macron sort affaibli, le camp présidentiel n’a pas obtenu de majorité avec 22 % des voix.

Les Français ont voté pour élire 577 députés ce dimanche 30 juin. A 20h00, les premières estimations donnent le Rassemblement national en tête avec la possibilité de former un gouvernement. Marine Le Pen s’est exprimée rapidement et s’est dite honorée par ce résultat. La fondatrice du RN a d’ailleurs été élue dès le premier tour. Le nouveau Front populaire arrive juste derrière avec 28, 50%. La majorité présidentielle fait mieux que prévu avec 22% des voix.

Emmanuel Macron voulait donner la parole aux Français, leur permettre de clarifier la situation. Ils se sont exprimés et en nombre avec un taux de participation historiquement haut mais c’est une France divisée qui est sortie des urnes.

Emmanuel Macron sort affaibli de ce scrutin, il a provoqué la dissolution de l’Assemblée nationale et donné une opportunité historique au Rassemblement national. Il a peu de chances de rassembler autour de son nom avant le second tour. Le Président a commis une erreur stratégique.

Le RN pourrait obtenir une majorité absolue à l’Assemblée

Les instituts de sondage sont déjà en train de publier des images de la future assemblée nationale au soir du second tour. Le RN passerait de 82 députés dans l’ancienne Assemblée, à 260 à 310 députés.

On s’oriente vers une cohabitation entre le RN et Emmanuel Macron. Si Jordan Bardella entre à Matignon, ce serait la première fois depuis la deuxième Guerre mondiale qu'un gouvernement issu de l'extrême droite dirige la France.

Dans la future assemblée, on s’oriente à priori vers une assemblée divisée en trois blocs, 115 à 145 sièges pour le NFP, 90 à 120 pour le bloc Ensemble.

Quel scénario pour le second tour ?

Le taux de participation très élevé va sans doute générer un nombre de triangulaires important. La forte participation, la tripartition du paysage politique, le faible nombre de candidats (4 000 contre 6 300 en 2022) vont favoriser le phénomène. Il n’y avait que huit triangulaires en 2022.

Le grand nombre de triangulaires pose la question qui mobilise déjà les états-majors des partis politiques. Quel choix adopter ? Maintenir son candidat ou se désister pour créer un front républicain comme il a été coutume de le faire dans plusieurs élections.

Le NFP a déjà annoncé par la voix de Marine Tondelier, la cheffe des Écologistes, qu’il retirerait son candidat dans les circonscriptions où la gauche a moins de voix que le candidat Ensemble ou Renaissance. La France Insoumise a émis un bémol et doit se réunir ce dimanche soir pour décider de sa stratégie.

Les regards sont tournés vers la majorité présidentielle qui a contre performé. Le président de la République devrait rassembler son gouvernement ce lundi pour notamment décider quelle stratégie adopter dans les circonscriptions dans lesquelles ils sont en ballotage. Mais le discours “anti-extrême” lors de cette campagne éclair semble indiquer que le Président penche pour un "ni RN, ni LFI", ce qui divise dans son propre camp.

Les désistements et les candidatures doivent être connus d’ici mardi 18h00, limite légale pour se présenter au second tour.

18h00 GMT Un premier Marquisien à l'Assemblée nationale

Moerani Frébault, premier député élu. Le candidat autonomiste de centre droit non encarté se présentait dans la 1re circonscription de Polynésie française, a été élu au premier tour du scrutin. c'est le premier marquisien élu à l'Assemblée nationale. Il a emporté 53,85 % des suffrages.

18H00 GMT Premiers résultats pour la Nouvelle Calédonie En Nouvelle Calédonie, dans la 1ère circonscription, le loyaliste, non-indépendantiste Nicolas Metzdorf est en tête avec 39,7% des voix. Dans la seconde circonscription, l'indépendantiste Emmanuel Tjibaoucrée la surprise et totalise 44,1% des voix. Il est le fils de Jean-Marie Tjibaou et c'est sa première participation à une élection législative.

17H00 GMT Un taux de participation estimé historique pour ce premier tour

Selon l'institut Ipsos, on devrait atteindre un taux de participation final estimé de 67,5%, voire même 69, 5% pour l'institut de sondages Elabe. Certains bureaux de vote ont déjà fermés, d'autres ferment à 20h00 heure française.

17h00 Paris 15h00 GMT 59,39 % taux de participation historique pour ce premier tour des législatives.

C'est le plus haut taux de participation enregistré depuis 1978. Le Finistère reste le département le plus mobilisé avec 68% de taux de participation et la Seine-Saint-Denis l'un des départements les moins mobilisés avec 47,04% des électeurs qui ont voté. Notons tout de même que cette mobilisation en Seine-Saint-Denis est l'une des meilleures du département. Les bureaux de vote ferment dans une heure pour les petites villes et à 20H00 pour les grandes villes.

12h30 GMT- Jules Koundé, le footballeur français lance un appel contre le RN

Le défenseur des Bleus, Jules Koundé, a publié un message sur son compte X, ce dimanche, pour appeler les Français à aller voter aux élections législatives anticipées et à faire barrage à l'extrême droite. "C'est un jour important pour la France et pour son futur. Par les temps qui courent, voter est un devoir autant qu'un droit”, a-t-il écrit. Il conclut en insistant que le “RN n’est pas une solution, ce n’est pas une leçon. “C’est juste mon opinion, et vous en ferez ce que vous voulez.”

10h45 GMT- Le président Macron dépose son bulletin de vote

​​Le président français Emmanuel Macron a voté, ce dimanche, lors du premier tour des élections surprises qu'il avait convoquées il y a à peine trois semaines.

Macron a pris un risque considérable en dissolvant la chambre basse du parlement après les gains importants de l'extrême droite aux élections européennes de début juin. Deux tours de scrutin détermineront qui sera Premier ministre et quel parti contrôlera l'Assemblée nationale.

Macron risque de partager le pouvoir avec des partis opposés à la plupart de ses politiques.

10H00 GMT-Les départements champions du taux de participation

Parmi ceux qui ont le plus voté, on trouve les départements du Finistère, Paris, la Dordogne et les Bouches-du-Rhône qui gagnent autour de 13 points de participation chacun. Dans les Bouches-du-Rhône, le taux de participation est de 33, 7 % à 12h00.

10:00 GMT- Taux de participation en nette hausse

Les bureaux de vote sont ouverts jusqu'à ce soir 20h00 pour ce premier tour des législatives. A midi, le taux de participation est de 25,9% en métropole.

Les témoignages sont toujours un peu les mêmes, les Français font la queue pour aller voter ce dimanche matin. Les bureaux de vote assistent à une mobilisation peu commune. A midi, le taux de participation est de 25,9% en métropole. En 2022, ce taux de participation était de 18,43%.

Les projections estiment que le taux de participation ce soir pourrait atteindre 64%.

Premier indice de cette mobilisation, les taux de participation dans les territoires ultra marins qui sont généralement peu élevés, sont plus importants que d’habitude.

En Guadeloupe, le taux de participation du premier tour des élections législatives est de 33,56%. En Martinique, le taux de participation à 17h est de 25,67%, selon la préfecture. A Saint-Pierre-et-Miquelon, le taux de participation à 17h est de 51,38%, En Nouvelle-Calédonie, le taux de participation estimé à 12h est de 32,39%. Lors du précédent scrutin, il était de 13,06% en 2022.

Le chiffre des votes par Internet pour les Français de l'étranger parle de lui-même : plus de 410 000 votants ont été recensés, contre 250 000 en 2022. S’y ajoutent plus de deux millions de procurations enregistrées au 29 juin.

Une participation importante pour une élection cruciale

Si le taux de participation est scruté à chaque élection, cette fois l’enjeu est serré. Trois blocs s’affrontent, le Rassemblement national, le nouveau Front populaire et Ensemble, la majorité présidentielle.

A l’issue du 1er tour, soit un candidat a la majorité et est élu (50%+ 1) soit les candidats qui ont collecté le plus grand nombre de votes repartent pour un second tour. Il faut compter un minimum de 12,5% des inscrits pour pouvoir se présenter au second tour.

Les politologues et les sondeurs estiment que peu de députés seront élus au premier tour. Selon eux, il y aura un nombre important de triangulaires.

Les derniers sondages donnent tout de même le RN en tête de ce scrutin avec 33 à 36% des votes.

6:00 GMT- Ouverture des bureaux de vote

Les Français de métropole se rendent aux urnes ce dimanche pour le premier tour d'élections législatives qui a débuté samedi avec l'ouverture des bureaux de vote de certains territoires d'outre-mer.

Les bureaux de vote ont ouvert dimanche à 8h00 (06h00 GMT) et resteront ouverts jusqu'à 18h00, ou dans les grandes villes 20h00,

Emmanuel Macron a provoqué ces élections anticipées en annonçant le 9 juin la dissolution de l'Assemblée, le soir même de la victoire de l'extrême droite aux élections européennes.

Samedi, les électeurs français de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, archipel de l'Atlantique Nord proche du Canada, ont ouvert le bal à 08H00 locales (10H00 GMT) et ceux des Antilles, de Guyane, de Polynésie française ou encore ceux vivant sur le continent américain leur emboîtent le pas.

Boom de procuration

Signe de la forte mobilisation attendue les 30 juin et 7 juillet : le nombre de procurations a grimpé en flèche pour dépasser les 2 millions, et le vote en ligne ouvert jusqu'à jeudi aux Français résidant à l'étranger a atteint un record (410.000 votes contre 250.000 en 2022).

Les électeurs devraient donc être nombreux à se mobiliser pour ce scrutin à suspense, dont la principale inconnue est de savoir si l'Assemblée nationale sera dominée pour la première fois de la Ve République par l'extrême droite. Les premiers résultats sont attendus dès 20H00.

La campagne éclair s'est achevée vendredi à minuit. Jusqu'à dimanche soir, les candidats n'ont plus le droit de parole dans les médias ou de se déplacer sur le terrain et la publication des sondages est interdite.

Lire aussi: Législatives: boom des demandes de procurations

L’extrême droite en tête des sondages

Deux sondages d'opinion parues vendredi (Ifop pour LCI-Figaro-Sud Radio, et Odoxa pour Public Sénat-presse régionale-Nouvel Obs) créditaient le camp d'extrême droite de 35 à 36,5% des voix.

L'alliance du Nouveau Front populaire qui réunit tous les partis de gauche dont La France Insoumise (LFI, gauche radicale), est, elle, donnée autour de 27,5-29% des voix, quand le camp macroniste serait relégué autour des 20,5-21% des suffrages, selon ces instituts.

Emmanuel Macron a promis jeudi "la plus grande clarté" sur l'attitude à suivre dans l'entre-deux tours. Plusieurs figures du camp présidentiel poussent de leur côté pour un accord de désistement clair, voire pour la fin de la tentation du "ni RN, ni LFI".