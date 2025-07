La quatrième expédition nationale turque de recherche scientifique dans l'Arctique est arrivée à Tromso, en Norvège, pour commencer l'expédition à 71 degrés de latitude nord.

La mission est organisée sous les auspices de la présidence turque, du ministère de l'industrie et de la technologie et avec la coordination de l'institut de recherche polaire TUBITAK MAM.

L’équipe, composée de 11 personnes, partira de Tromso à bord du navire Polar Xplorer, battant pavillon norvégien et mesurant 62 mètres, et effectuera des prélèvements et des études dans le cadre de 16 projets en 24 points de l'océan Arctique pendant environ un mois.

Les scientifiques étudieront les causes et les effets du changement climatique mondial dans les zones où des résultats rapides ont été observés dans les régions polaires, en procédant à des évaluations et à des échantillonnages, notamment dans la zone marine.

Les chercheurs pourront également observer les similitudes ou les différences entre les deux régions polaires en procédant à l'échantillonnage marin qu'ils ont effectué au début de cette année dans l'océan Arctique lors de la huitième expédition scientifique nationale dans l'Antarctique, au pôle Sud.

Les études porteront sur l'air et l'atmosphère, les sciences physiques et les sciences de la vie, ainsi que les sciences marines.

Des études tentent d'expliquer les effets de la crise climatique

"Chaque année, nous augmentons nos études scientifiques dans la région avec de nouveaux projets. Nous avons commencé à expérimenter le scénario de réchauffement de 1,5 degré du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Les études que nous allons mener nous permettront de mieux comprendre les effets de ce réchauffement dans l'Arctique", a déclaré à Anadolou la professeure Burcu Ozsoy, coordinatrice de la quatrième expédition nationale de recherche scientifique dans l'Arctique.

"Il y a 16 projets de sciences marines dans nos projets cette année. Un scientifique bulgare et un scientifique chilien font également partie de notre expédition" a indiqué de son côté le professeur Ersan Basar, chef de l'expédition.

Projets scientifiques dans l'espace

Soulignant que la Turquie organise chaque année des expéditions scientifiques au pôle sud de l'Antarctique et dans l'Arctique, il a signalé que ces projets sont menés dans le cadre d'études bilatérales : "Ces projets sont menés dans le cadre d'études bilatérales. Les scientifiques mènent certains de leurs projets dans l'Arctique et l'Antarctique en même temps. Cela nous permet d'observer plus facilement les changements dans la région polaire.

"Certaines de nos recherches dans l'espace sont également menées en Antarctique. Nous menons des projets scientifiques dans l'espace, dans les régions polaires du sud et du nord", a-t-il ajouté.

Avant l’expédition , le comité scientifique a reçu une formation à bord du navire de recherche.

"Dans ce contexte, une formation aux combinaisons d'immersion a déjà été dispensée. L'objectif principal est de s'assurer que tous les participants à l'expédition maîtrisent parfaitement toutes les règles de sécurité et qu'ils sont capables de les appliquer dans une situation éventuelle", a expliqué Dogac Baybars Isiler, chef adjoint de l'expédition.

Lire aussi : Le premier satellite de télécommunications turc en route pour l’espace