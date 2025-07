Des généraux israéliens sont favorables à l'instauration d’ un cessez-le-feu à Gaza même si cela permet au Hamas de se maintenir au pouvoir, au moins pour le moment, a rapporté le New York Times mardi.

Ces dirigeants militaires, anciens et actuels, soutiennent qu'une trêve serait le meilleur moyen de parvenir à la libération des otages vivants et la récupération des corps de ceux qui sont morts à Gaza.

Plus de 110 personnes sont toujours retenues en otages à Gaza, parmi lesquelles 42 sont mortes, selon l'armée israélienne.

Selon eux, une trêve avec le Hamas est susceptible de faciliter la conclusion d'un accord avec le Hezbollah. Le mouvement de résistance libanais a plus d’une fois déclaré qu'il continuerait à frapper le nord d'Israël, jusqu'à ce que les combats cessent à Gaza.

Benjamin Netanyahu a aussitôt rejeté ces informations. "Des sources anonymes informent le New York Times qu’Israël sera prêt à mettre fin à la guerre avant d'atteindre tous ses objectifs. Je ne sais pas de qui il s'agit”, a réagi le Premier ministre israélien, mais je suis ici pour le dire sans équivoque: Cela n'arrivera pas, et nous ne mettrons pas fin à la guerre tant que nous n'aurons pas atteint tous ses objectifs, y compris l'élimination du Hamas et la libération de tous les otages", a tranché le dirigeant israelien.

"Nous ne nous soumettons pas aux esprits défaitistes, ni dans le New York Times ni ailleurs. Nous sommes plutôt imprégnés de l'esprit de victoire", a-t-il encore affirmé.

Pour sa part, l'armée israélienne a déclaré sur X, en réponse à l'article du New York Times, être déterminée à continuer de se battre pour atteindre les objectifs de la guerre. Il s’agit de la destruction des capacités militaires et gouvernementales du mouvement Hamas, la libération des otages et le retour des habitants du nord et du sud chez eux en toute sécurité.

Cette prise de position des généraux israéliens illustre les divergences entre l'armée et le Premier ministre Benjamin Netanyahu. Ce dernier s’oppose farouchement à la trêve dans son offensive militaire à Gaza.

Citant l'analyste militaire israélien Amos Harel plus tôt mardi, le journal "Haaretz" a rapporté: "L'armée israélienne a l'intention de mettre fin aux combats à Gaza, sans parvenir à un accord sur les otages (échange de prisonniers avec les factions palestiniennes à Gaza)."

"Comment convaincre l'opinion publique que le gouvernement et l'armée ont atteint une grande partie des objectifs de la guerre, même si le Hamas n'a pas été complètement vaincu et que 120 otages ne sont pas rentrés chez eux?", s'est interrogé le journal.

