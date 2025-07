Les autorités allemandes ont arrêté cinq hommes pour suspicion de crimes de guerre en Syrie, ont annoncé mercredi les procureurs.

L'un des suspects était un employé du service de renseignement militaire syrien et aurait été impliqué dans la répression violente de manifestations pacifiques, l'abus de civils dans les centres de détention, a déclaré le bureau du procureur fédéral dans un communiqué.

Les autres suspects, fortement soupçonnés d'avoir commis des crimes contre l'humanité, étaient membres d'une milice armée qui contrôlait le camp de réfugiés de Yarmouk, près de Damas, au nom du régime syrien.

"Tous les accusés ont participé à la répression violente d'une manifestation pacifique contre le gouvernement syrien à Yarmouk le 13 juillet 2012. Avec d'autres complices, ils ont délibérément tiré sur les manifestants. Au moins six personnes ont succombé à leurs blessures, et d'autres victimes ont été blessées, certaines grièvement", ont déclaré les procureurs.

Selon les autorités, les suspects coopéraient étroitement avec les services secrets militaires syriens, en particulier avec leurs départements 227 et 235, et ils étaient impliqués dans des arrestations arbitraires, des violences physiques contre des civils et des disparitions forcées entre 2012 et 2014.

On pense qu'ils se sont rendus en Allemagne lors de l'afflux de réfugiés et qu'ils ont demandé une protection internationale.

La législation unique de l'Allemagne, le "Code des crimes contre le droit international", donne aux tribunaux une compétence universelle sur les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, et ils peuvent ouvrir une enquête approfondie sur ces crimes, même s'ils n'ont pas été commis sur son territoire.

