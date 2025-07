Les Français n’ont pas voté en juillet depuis 1857 ! Dans les état-majors des partis, il se dit traditionnellement que juillet n’est pas un bon mois pour voter car la participation sera forcément très basse. Juillet rime avec vacances scolaires. Les Français prouvent que cette affirmation est fausse, lorsque l’enjeu est fort, les Français se déplacent.

Ces législatives anticipées sont historiques à plus d’un titre. Elles suivent la dissolution de l’Assemblée nationale. Lorsque les législatives suivent une dissolution, la participation est toujours plus forte. Un électeur sur 10 aurait modifié ses projets de vacances pour pouvoir voter, plus de 3,2 millions de procurations ont été enregistrées pour ce second tour. On le voit, les Français se sentent concernés et ont fait en sorte d’exprimer leur vote.

Ensuite, la campagne électorale a duré trois semaines, c’est très court, un peu dans le stress et l’angoisse avec un enjeu majeur, l’arrivée possible du Rassemblement national au pouvoir. Il y a donc eu une sur-dramatisation de l’enjeu de ces élections.

Le résultat du premier tour a donné une situation très incertaine ou plusieurs scénarios sont possibles, les voix se sont divisées en trois blocs, et aucune majorité ne s’est dégagée même si le Rassemblement national est arrivé en tête avec 33% des voix.

Les partis politiques ont donc fait passer le message qu’ils avaient besoin que leurs électeurs se mobilisent. Le Rassemblement national a répété pendant une semaine qu’il avait besoin d’une majorité absolue pour aller à Matignon et mener à bien son programme.

Vient ensuite cette question, à qui va profiter cette mobilisation ? Ces électeurs sont-il des abstentionnistes de droite, de gauche ou pour le RN. Les résultats vont tomber ce soir à partir de 20H00, 17H00 GMT. Les Français doivent élire 501 députés, dans 409 duels, et 89 triangulaires. La grande question, c'est : les Français ont-il choisi de faire barrage au RN ou au contraire ont-ils choisi de le soutenir ?