Un garçon palestinien de six ans, Hikmat Raad Badir, est décédé lundi de malnutrition sévère causée par un blocus israélien paralysant dans le centre de la bande de Gaza, selon son oncle.

Ahmed Badir a déclaré que sa famille avait été déplacée du nord de Gaza vers l'hôpital des martyrs d'Al-Aqsa, dans la ville centrale de Deir al-Balah.

"Nous y sommes allés dans l'espoir d'obtenir les soins médicaux nécessaires et la nourriture essentielle pour Hikmat", a-t-il déclaré à Anadolu.

“ Malheureusement, ici aussi, il n’existe pas d’aliments adaptés aux enfants ni même de traitement, ce qui fait que sa santé s’est détériorée”.

“ Ce ne sont pas seulement les enfants qui souffrent de malnutrition, mais aussi les adultes dans des conditions de vie difficiles dues à la guerre israélienne”, a-t-il ajouté.

Le mois dernier, le Dr Husam Abu Safiya, directeur de l'hôpital Kamal Adwan dans le nord de Gaza, a annoncé la mort tragique de quatre enfants en raison d'une malnutrition sévère.

Abu Safiya a révélé que l'hôpital avait enregistré plus de 250 cas de malnutrition chez les enfants en seulement deux semaines.

“ Gaza est confrontée à une véritable catastrophe sanitaire, une catastrophe qui commence avec les enfants mais qui pourrait à terme affecter également les adultes “, a-t-il prévenu.

La situation à Gaza reste désastreuse, le système de santé s’effondre du fait des incessants raids israéliens dans l’enclave assiégée.

Israël, fait fi d'une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU exigeant un cessez-le-feu immédiat, a été condamné par la communauté internationale pour son offensive brutale et continue sur Gaza, depuis le 7 octobre 2023.

Depuis lors, près de 38 193 Palestiniens ont été tués, pour la plupart des femmes et des enfants, et plus de 87 900 blessés, selon les autorités sanitaires locales.

Neuf mois après le début de la guerre israélienne, de vastes étendues de Gaza sont en ruines au milieu d’un blocus paralysant de nourriture, d’eau potable et de médicaments.

Israël est accusé de génocide par la Cour internationale de Justice, dont le dernier arrêt lui a ordonné de suspendre immédiatement ses opérations militaires dans la ville méridionale de Rafah, où plus d'un million de Palestiniens ont cherché refuge pour fuir la guerre avant l’invasion de la localité le 6 mai.

