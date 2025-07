Les hostilités en cours et les restrictions d'accès provoquent de graves pénuries de carburant et d'aide dans la bande de Gaza, met en garde l'ONU, avertissant que les approvisionnements, en particulier la nourriture, risquent d'être détériorés par la chaleur de l'été.

“Les hostilités en cours ont endommagé les routes, les limitations d'accès et l'absence d'ordre public et de sécurité continuent d'entraver les mouvements le long des principales routes de fret humanitaire, du point de passage de Kerem Shalom à Khan Yunis et Deir al Balah”, a déclaré le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, lors d'un point de presse.

“Cette situation a entraîné de graves pénuries de carburant à même d’entraver les opérations humanitaires. Cela augmente également le risque de détérioration des produits alimentaires en raison de la très forte chaleur de l'été“, a-t-il ajouté.

Dujarric a également indiqué que la coordinatrice spéciale de l'ONU pour le Liban, Jeanine Hennis-Plasschaert, est arrivée en Israël, dimanche, pour une visite de trois jours, dans un contexte de tensions persistantes.

“Les discussions avec les responsables israéliens devraient être axées sur la nécessité de rétablir le calme et d'ouvrir la voie à un règlement diplomatique qui permette aux civils déplacés des deux côtés de rentrer chez eux”, a-t-il annoncé.

Faisant fi des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU exigeant un cessez-le-feu immédiat à Gaza, Israël a été condamné par la communauté internationale pour son offensive brutale et continue sur Gaza, depuis le 7 octobre 2023.

Près de 38 200 Palestiniens ont été tués depuis lors, principalement des femmes et des enfants, tandis que plus de 87 900 autres ont été blessés, selon les autorités sanitaires locales.

Neuf mois après le début de la guerre israélienne, de vastes étendues de Gaza sont réduites à l'état de ruines et soumises à un blocus paralysant qui prive les habitants de denrées alimentaires, d'eau potable et de médicaments.

Israël est poursuivi pour crime de génocide devant la Cour internationale de Justice, dont la dernière ordonnance lui a enjoint de mettre immédiatement fin à son opération militaire dans la ville de Rafah, au sud de la bande de Gaza, où plus d'un million de Palestiniens avaient trouvé refuge avant que la ville ne soit envahie, le 6 mai dernier.

