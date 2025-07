L'Arcom, le régulateur des médias, a sanctionné mercredi la chaîne d'information CNews avec deux amendes de 60.000 et 20.000 euros pour “manquements” à ses obligations.

La première des sanctions porte sur un débat consacré au projet de loi immigration diffusé en 2023, la seconde sur des propos climatosceptiques. Des invités ont affirmé à plusieurs reprises que“l’immigration tue” sans aucune réaction du présentateur de la matinale info. Quant à la seconde émission, l’invité mettait en doute le lien entre activité humaine et réchauffement climatique sans réaction non plus du journaliste.

Dans sa décision, l’Arcom critique “une stigmatisation qui réduit les immigrés au rang de personnes dangereuses (...) est susceptible d'inciter à la haine à leur égard en raison de leur race, leur nationalité ou leur origine ethnique et d'encourager à des comportements discriminatoires à leur égard en raison de leur race, leur nationalité ou leur origine”.

Cette chaîne d’information est la propriété du milliardaire conservateur Vincent Bolloré et est régulièrement condamnée à des amendes pour les excès de ses invités ou de ses présentateurs. Propos racistes, comparaison entre IVG et mortalité d’enfants, propos anti-musulmans, présentation faussée d’un sondage, une personne qui sort d’un commissariat est présentée à tort comme soupçonnée de l’incendie de la cathédrale de Chartres,… la liste est longue et cumule manque d’éthique journalistique et révisionnisme historique ou carrément la négation des faits.

Selon un article du journal Le Monde, C8 et CNews cumulent 44 interventions ou réprimandes de la part de l’Arcom entre 2012 et mai 2024. Ce sont les seules chaînes de télévision françaises qui ont dû payer des amendes.

Auditions en cours pour les fréquences de la TNT

Cette condamnation intervient alors que l’Arcom a commencé lundi les auditions des candidats aux fréquences de la TNT (télévision numérique terrestre) pour 2025. Quinze fréquences sont remises en jeu, y compris CNews et C8, les deux chaînes du groupe Bolloré qui souhaitent conserver leurs fréquences. L’Arcom donnera sa décision fin juillet.

Lors de son audition mardi, C8 s’est engagée à diffuser en différé l’émission de son présentateur vedette Cyril Hanouna “Touche pas à mon poste.” Ceci permettrait de mieux maîtriser ce qui est diffusé. Féru de polémiques et adepte des insultes, Cyril Hanouna a coûté 7,5 millions d’euros d’amende à la chaîne.

CNews dans le collimateur de l’Arcom ?

CNews sera auditionnée lundi 15 juillet. L’Arcom qui reçoit 24 candidats pour 15 fréquences donnera sa décision fin juillet. La chaîne d’information qui en terme d’audience a pris la première place à BFM TV en mai et juin dernier est pourtant très largement critiquée pour son manque de diversité politique à l’antenne, ses chroniqueurs sont d’extrême droite, comme Jean Messiha.

L'Arcom, qui a le pouvoir de retirer sa fréquence à une chaîne en cas de manquements graves à ses obligations, recourt de “façon très parcimonieuse” à cette sanction, rappelait en février le président du régulateur de l'audiovisuel, Roch-Olivier Maistre.

Et pourtant, la chaîne de la TNT est très clairement ancrée à l’extrême droite, teintée de catholicisme traditionnel. Les thèmes abordés le sont toujours à travers un prisme ultra-droite et les propos racistes et anti-musulmans sont monnaie courante.

A tel point que la commission d’enquête sur les fréquences de la TNT de l’Assemblée nationale avait conclu dans son bilan qu’elle ne “comprendrait pas que les chaînes CNews et C8 puissent se voir en l'état renouveler leurs autorisations de diffusion".

Même le Conseil d’état avait demandé en février dernier à l’Arcom de renforcer son contrôle sur CNews concernant ses obligations en matière de pluralisme de l’information.