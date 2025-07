Depuis son appartement rue d’Aumale à Paris, Thierry Solère aurait joué un rôle clé en tant qu’agent de liaison entre le camp présidentiel et le Rassemblement National (RN) en organisant des rencontres discrètes avec Marine Le Pen et Jordan Bardella.

Bien que ces rencontres soient discrètes, elles n’échappent pas à l’attention des voisins et des médias.

Jordan Bardella aurait été aperçu, par exemple, le 12 juin dernier quittant l’appartement de Solère, ce qui soulève des questions sur le contenu de ces rencontres, surtout dans un contexte politique tendu, marqué par l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale par Macron.

Ces dîners, auxquels ont participé aussi des figures importantes du gouvernement comme Edouard Philippe et Sébastien Lecornu, visaient non seulement à faciliter la dédiabolisation du RN, mais soulignent surtout les tentatives de rapprochement entre le parti présidentiel et l'extrême droite, selon Libération.

Interrogé lors d’un entretien sur TF1 sur la raison de ces dîners secrets, Edouard Philippe a confirmé l’information, affirmant qu’il “aime rencontrer des gens”, ce qui a provoqué de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.

Solère pourrait ainsi servir de canal pour des négociations discrètes sur des alliances potentielles ou des stratégies électorales, en vue de stabiliser le gouvernement et neutraliser l’opposition de gauche.

Malgré ses treize mises en examen, Solère reste un acteur influent dans la politique française.

Il est connu pour ses vastes réseaux et sa capacité à établir des contacts avec des personnalités politiques variées. Il continue ainsi à maintenir des relations étroites avec Macron, Edouard Philippe, et d’autres figures de la macronie, jouant un rôle non officiel mais crucial.

Si les figures de la macronie ont appelé à “faire barrage au fascisme” devant les caméras, il semble que la situation soit tout autre dans les coulisses du pouvoir.

