L'agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) a déclaré mercredi que 453 attaques israéliennes avaient ciblé ses bâtiments depuis le 7 octobre dernier.

"Les deux tiers de nos écoles à Gaza ont été touchés, et 524 personnes réfugiées dans nos installations ont été tuées", a indiqué l'agence onusienne dans un communiqué.

Le commissaire général de l'UNRWA, Philippe Lazzarini, a appelé à un cessez-le-feu immédiat avant de perdre ce qui reste "de notre humanité commune".

"Les écoles sont passées de lieux sûrs d'éducation et d'espoir pour les enfants à des refuges surpeuplés, pour finir souvent en un lieu de mort et de misère", a-t-il déclaré, précisant que quatre écoles gérées par l'ONU avaient été touchées au cours des quatre derniers jours.

"Neuf mois plus tard, les meurtres, la destruction et le désespoir incessants et sans fin se poursuivent. Gaza n’est pas un endroit pour les enfants", a-t-il souligné.

Mardi, au moins 25 personnes ont été tuées et 53 autres blessées dans une frappe israélienne contre une école abritant des personnes déplacées dans la ville d'Abasan, à l'est de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza.

Cette attaque a été lancée après qu'au moins 16 morts et des dizaines de blessés ont été signalés lors d'une autre attaque israélienne perpétrée le 6 juillet contre une école du camp de réfugiés de Nuseirat, dans le centre de Gaza.

Israël, faisant fi d'une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU exigeant un cessez-le-feu immédiat, a été condamné par la communauté internationale dans le cadre de son offensive brutale continue sur Gaza depuis l'attaque du 7 octobre 2023 par le mouvement de résistance palestinienne Hamas.

Depuis, près de 38 300 Palestiniens ont été tués, pour la plupart des femmes et des enfants, et plus de 88 200 autres ont été blessés, selon les autorités sanitaires locales.

Neuf mois après le début de la guerre israélienne, de vastes étendues de Gaza sont en ruines au milieu d’un blocus paralysant de nourriture, d’eau potable et de médicaments.

Israël est accusé de génocide par la Cour internationale de Justice, dont le dernier arrêt lui a ordonné de suspendre immédiatement ses opérations militaires dans la ville méridionale de Rafah, où plus d'un million de Palestiniens avaient cherché refuge pour fuir la guerre avant son invasion le 6 mai.

