Le président turc Recep Tayyip Erdogan a discuté d'une série de questions, dont les relations bilatérales et la guerre d'Israël contre Gaza, avec les dirigeants de l'OTAN, dont la Première ministre italienne Giorgia Meloni, le chancelier allemand Olaf Scholz et le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis, en marge du sommet de l'OTAN à Washington DC.

Erdogan a tenu trois réunions séparées à huis clos avec les dirigeants en marge du sommet mercredi, discutant des relations bilatérales, des questions régionales et mondiales, selon la direction de la Communication de Turquie.

Lors de la réunion avec Meloni, Erdogan a indiqué que les relations entre la Turquie et l'Italie continueront à se développer avec les mesures à prendre et que les pays continueront à travailler pour cela.

Il a ajouté qu'Ankara faisait de son mieux pour mettre fin aux tensions dans la région environnante par la paix et que tous les pays devraient faire des efforts en ce sens.

Au cours de la réunion avec Mitsotakis, le président a souligné que la Turquie poursuivait ses efforts pour développer "l'esprit de solidarité" avec la Grèce sur la base du principe de bon voisinage. "Les efforts devraient être accrus pour mettre fin aux conflits en Ukraine et en Palestine", a déclaré M. Erdogan à Mitsotakis.

Le dirigeant turc a dit à M. Scholz qu'il fallait faire pression sur Israël pour qu'il mette fin à ses attaques contre Gaza et ne manque pas l'occasion d'un cessez-le-feu et qu'il attendait le soutien de l'Allemagne pour relancer le processus d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne.

Déclaration du sommet

Le sommet, qui porte sur les défis auxquels l'alliance est confrontée et vise à renforcer la dissuasion et la défense de l'OTAN, réunit également le président ukrainien, M. Volodymyr Zelensky, et les chefs de délégation des partenaires de l'OTAN dans la région Asie-Pacifique.

La Turquie a rejoint l'Alliance en 1952 et se targue d'avoir la deuxième plus grande armée parmi les États membres, après les États-Unis.

Mercredi, les dirigeants des pays de l'OTAN ont mis l'accent sur la promesse d'adhésion de l'Ukraine et ont adopté une position plus ferme à l'égard du soutien de la Chine à la Russie dans une déclaration faite lors du sommet.

La déclaration indique que les alliés ont l'intention de fournir à l'Ukraine un financement minimum de 43,28 milliards de dollars sous forme d'aide militaire au cours de l'année prochaine, mais n'a pas pris l'engagement financier pluriannuel que le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, avait demandé.

La déclaration précise que l'alliance continuera à soutenir l'Ukraine "sur la voie irréversible de la pleine intégration euro-atlantique, y compris l'adhésion à l'OTAN", alors que Kiev poursuit le "travail vital" de réformes démocratiques, économiques et sécuritaires.

Lire aussi : Le sommet de l’OTAN répond aux préoccupations de la Turquie