Plus de 70 Palestiniens ont été tués et près de 300 autres, blessés lors d'une attaque israélienne visant des camps de personnes déplacées dans le sud de la bande de Gaza, ce samedi.

"Le bilan de l'horrible massacre perpétré par l'occupant contre les citoyens et les personnes déplacées dans la zone d'Al-Mawasi à Khan Yunis s'élève à plus de 71 martyrs et 289 blessés, y compris des cas graves que les équipes médicales continuent de traiter jusqu'à présent", indique un communiqué du ministère de la Santé de Gaza.

La même source avait annoncé, plus tôt, l’arrivée des corps de 20 Palestiniens et de plus de 90 blessés au complexe médical Nasser à Khan Yunis, “après que les forces israéliennes ont bombardé la zone d'Al-Mawasi".

Auparavant, le bureau des médias du gouvernement de Gaza avait indiqué que plus de 100 Palestiniens avaient été tués et blessés lors d'un "massacre majeur" commis par l'armée israélienne dans le secteur d'Al-Mawasi, qu'elle a classé comme une "zone de sécurité".

Elle a déclaré, dans un communiqué, que "l'armée d'occupation a commis un massacre majeur en bombardant des camps de personnes déplacées dans la zone d'Al-Mawasi à Khan Yunis, faisant plus de 100 victimes y compris des individus et des officiers de la défense civile, selon un bilan préliminaire".

Des témoins oculaires ont rapporté que l'armée israélienne avait utilisé cinq missiles lourds pour cibler la zone d'Al-Mawasi, déclarée zone de sécurité par les forces israéliennes.

Israël, qui a rejeté une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies exigeant un cessez-le-feu immédiat, fait l'objet d'une condamnation internationale en raison de la poursuite de son offensive brutale sur Gaza depuis l'attaque du 7 octobre par le Hamas.

Plus de 38 300 Palestiniens ont été tués depuis lors, principalement des femmes et des enfants, et près de 88 300 ont été blessés, selon les autorités sanitaires locales.

Plus de neuf mois après le début de la guerre israélienne, de vastes étendues de Gaza sont en ruines et soumises à un blocus paralysant de lanourriture, de l'eau potable et des médicaments.

Israël est accusé de génocide par la Cour internationale de justice, dont le dernier arrêt lui a ordonné de mettre immédiatement fin à son opération militaire dans la ville méridionale de Rafah, où plus d'un million de Palestiniens s'étaient réfugiés pour échapper à la guerre avant d'être envahis le 6 mai.

