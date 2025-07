Le directeur de communication de la présidence turque,Fahrettin Altun, a marqué le 15 juillet, Journée de la démocratie et de l'unité nationale, avec une tribune publiée dans près de 50 médias internationaux répartis dans 15 pays.

Relatant la persévérance de la Turquie face à la tentative de coup d'État perfide du 15 juillet 2016, la tribune rédigée par Altun a été publiée dans des publications internationales réputées telles que Il Messaggero et Il Mattino en Italie, le magazine allemand Focus, Kathimerini en Grèce, le célèbre portail d'information chinois Sohu et Tonkosti en Russie, et d’autres.

Altun y revient à la nuit mouvementée au cours de laquelle les terroristes du FETO ont lancé leur tentative de renverser le gouvernement démocratiquement élu de Turquie, en commençant par la fermeture des ponts à Istanbul et le déploiement de chars dans les rues de plusieurs provinces.

L'assaut s'est étendu au bombardement d'institutions clés, notamment la Grande Assemblée nationale de Turquie, le complexe présidentiel et la direction provinciale de la sécurité d'Ankara.

Les putschistes visaient à assassiner le président Recep Tayyip Erdogan, provoquant une réponse rapide et résolue de la part des citoyens turcs qui ont répondu à l'appel du chef d’Etat, inondant les rues pour défendre la démocratie.

Tout au long de la nuit, des millions de citoyens ordinaires ont courageusement affronté les putschistes, démontrant leur détermination à préserver les valeurs démocratiques et la souveraineté nationale.

Dans la matinée du 16 juillet, grâce aux efforts collectifs des forces armées turques, de la Direction générale de la sécurité et à la détermination inébranlable du peuple turc, la tentative de coup d’État perfide a été réprimée de manière décisive.

La nation turque a pleuré la perte de 253 martyrs, soldats et civils, et plus de 2 700 personnes blessées.

Réponses inadéquates des alliés

Altun a souligné dans sa tribune que la victoire remportée lors de cette nuit historique n'était pas seulement un triomphe pour la Turquie, mais aussi un témoignage de la résilience durable de la démocratie mondiale.

Néanmoins, la menace posée par l’organisation terroriste FETO persiste, son chef résidant toujours aux États-Unis a été identifié comme le cerveau derrière cet acte odieux.

La Turquie continue de rechercher la solidarité internationale, notamment en obtenant l'extradition des fugitifs et des dirigeants du FETO qui ont cherché refuge à l'étranger.

Alors que de nombreux pays ont exprimé leur soutien et leur solidarité à la suite de la tentative de coup d'État, Altun a déploré que les réponses de certains alliés n'aient pas répondu aux attentes, citant une couverture médiatique inadéquate et des récits trop simplistes dans les médias occidentaux.

"Après la tentative de coup d'État du 15 juillet, malgré de nombreuses tentatives d'extradition du chef de l'organisation basé en Pennsylvanie, notre allié, les Etats-Unis, n'a pas apporté de réponse positive sur cette question", a écrit Altun.

Il a mentionné que la manière dont la tentative de coup d'État a été couverte par les médias de certains pays occidentaux a été insuffisante, certains d'entre eux "minimisant les événements de la nuit du 15 juillet en décrivant la tentative de coup d'État sanglante contre notre démocratie comme un "affrontement entre deux camps".

"Cette attitude, alors qu'elle constituait une menace pour notre démocratie, était pour nous attristante", a noté Altun.

Pour l'avenir, le directeur de communication de la présidence turque a réaffirmé l'engagement de la Turquie à renforcer ses institutions démocratiques et à se prémunir contre les menaces futures posées par des organisations terroristes comme FETO.

Il a réitéré l'engagement de la nation à honorer la mémoire de ceux qui ont sacrifié leur vie lors de cette nuit fatidique en sauvegardant l'indépendance, la prospérité et l'avenir démocratique du pays.