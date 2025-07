Cette déclaration a été faite en marge de la réunion des ministres du commerce du G7, qui a débuté mardi à Reggio Calabria. Le responsable italien assume la présidence en exercice du G7.

Tajani a publié, mercredi, un message sur son compte X après sa rencontre avec le ministre turc du commerce, Ömer Bolat, qui fait partie des pays invités à la réunion.

"La Turquie est un partenaire stratégique en Méditerranée. J'ai assuré au ministre du commerce Ömer Bolat que l'Italie souhaite renforcer la coopération (avec la Turquie) dans tous les secteurs, à commencer par les questions économiques" a-t-il affirmé dans son message.

Le ministre Bolat a également fait un compte rendu sur son compte X de sa rencontre avec le responsable italien :

"Nous avons remercié M. Tajani pour son aimable invitation au G7, et lui avons fait part de notre espoir mutuel de porter le volume de nos échanges commerciaux à 30 milliards de dollars cette année. Nous avons convenu d'organiser dès que possible la réunion de la Commission économique et commerciale mixte (JETCO) à Istanbul, avec la participation de représentants du monde des affaires des deux pays. Nous accordons de l'importance au renforcement de nos relations commerciales avec l'Italie, avec laquelle nous entretenons une coopération profondément enracinée."