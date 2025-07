L'organisation nationale de renseignement de la Turquie (MIT) a démantelé la soi-disant cellule de renseignement de l'organisation terroriste PKK.

Grâce aux efforts intensifs du MIT, la soi-disant structure de renseignement du PKK a été démantelée. Il a été établi que Sadik Topaloglu, nom de code Halil, et Mehmet Savas travaillaient au sein de cette structure.

Lors d'une opération conjointe menée par le MIT et la direction provinciale de la sécurité d'Istanbul, les deux terroristes de haut rang, dont on a découvert qu'ils opéraient à Istanbul et servaient au sein de la structure de renseignement du PKK, ont été appréhendés.

Le MIT le suit étape par étape

Après avoir identifié Sadik Topaloglu au sein de la structure de renseignement de l'organisation, le MIT l'a suivi de près.

Il a été découvert que Topaloglu était entré illégalement dans le Kandil irakien pour recevoir une formation en matière de renseignement, au cours de laquelle il avait rencontré Cemil Bayik, l'un des chefs de l'organisation terroriste.

Après son affectation en Turquie, il a été révélé que Sadik Topaloglu recueillait des renseignements pour l'organisation terroriste sous couvert de journaliste.

En outre, le MIT a découvert qu'il menait, conjointement avec Mehmet Savas, des activités financières pour l'organisation et fournissait du matériel aux membres du PKK en Syrie par l'intermédiaire de sociétés écrans.

Topaloglu et Savas ont été arrêtés pour appartenance à une organisation terroriste et envoyés en prison.

Lire aussi : La Turquie neutralise 17 terroristes dans le nord de l’Irak et en Syrie