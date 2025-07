Les Houthis du Yémen ont revendiqué vendredi une attaque à Tel-Aviv, disant l'avoir menée à l'aide d'un drone, les autorités israéliennes faisant état d'un mort.

"La force aérienne des drones au sein des forces armées yéménites (...) a mené une opération militaire qualitative, en ciblant l'un des objectifs importants dans la zone occupée de Jaffa, connue en Israël sous le nom de Tel-Aviv", a indiqué le porte-parole militaire des rebelles yéménites Yahya Saree dans un communiqué.

En Israël, la police a dit avoir reçu des centaines de signalements "vers 03H00 du matin" (00H00 GMT) "à propos d'une forte explosion" à Tel-Aviv. Un quinquagénaire a été "retrouvé mort dans son appartement", indique la police, précisant qu'il avait été touché par des éclats. "Aucune sirène (d'alerte) n'a retenti", a rapporté l'armée.

Les Houthis mènent depuis des mois des attaques contre la navigation au large du Yémen, dans les eaux stratégiques de la mer Rouge et le Golfe d'Aden, disant agir en solidarité avec les Palestiniens dans le contexte de la campagne militaire menée par Israël dans la bande de Gaza.

Ils avaient prévenu samedi dernier qu'ils "n'hésiteraient pas à étendre leurs opérations militaires… jusqu'à ce que l'agression cesse".

Les Houthis avaient dit dans le passé avoir mené plusieurs attaques visant la ville israélienne d'Eilat, sur la mer Rouge, mais la frappe de vendredi est la première opération confirmée contre Tel-Aviv.

Lire aussi: La France a-t-elle des intérêts à défendre en Mer rouge ?

"L'opération a été exécutée par un nouveau drone nommé Jaffa, capable de contourner les systèmes d'interception de l'ennemi et indétectable par les radars. Elle a atteint ses objectifs avec succès", affirme leur communiqué vendredi.

Le porte-parole houthi prévient que désormais "la zone occupée de Jaffa est une zone non sûre et qu'elle sera une cible principale" des attaques des Houthis qui vont "atteindre en profondeur" le territoire israélien "notamment des cibles militaires et sécuritaires sensibles".