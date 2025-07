Les restaurateurs et autres professionnels du service ont dit leur déception ce vendredi 19 juillet au travers d’un communiqué commun. Ils observent “une baisse d’activité et de fréquentation inédite”. Les Jeux Olympiques n’ont pas commencé et les touristes habituels ont reporté leur voyage pour éviter la cohue des Jeux.

Certains hôteliers et restaurateurs déplorent une baisse de revenus de 30%. S’ajoutent à ce creux de fréquentation, les contraintes de sécurité qui réduisent ou interdisent les terrasses, voire rendent l’accès à la zone très difficile. Dans cette lettre, les organisations professionnelles demandent des indemnisations rapides pour aider les bistrotiers, restaurateurs et hôteliers.

Le secteur du tourisme ne profite pas des Jeux

Fabrice Baratault est chef au café Plume situé près du musée du Louvre. Pour lui, le mois de juillet a tourné au ralenti. Il enregistre une baisse de fréquentation de 25% environ. Depuis ce week-end, la rue de Rivoli est totalement fermée à la circulation jusqu’à la cérémonie d’ouverture des Jeux, le restaurant est donc peu fréquenté. “Même un collègue qui est à Saint-Germain des Prés se plaint, il n’y a pas de restrictions de circulation dans son secteur mais les Parisiens sont partis en vacances pour éviter les Jeux, il travaille donc beaucoup moins que d’habitude”.

Les Jeux Olympiques ne sont pas la poule aux œufs d’or que le secteur espérait. La hausse des tarifs observée partout a peut-être eu aussi un effet repoussoir. D’aucuns font le parallèle avec Londres qui en 2012 était désertée par ses habituels touristes (300 000 par jour) pour être remplacés par 100 000 visiteurs Jeux Olympiques (Source Huffpost).

La sécurité avant tout

Comme à Londres, la sécurité est le souci numéro un des autorités et les zones autour des sites olympiques sont inaccessibles, il faut un QR code pour accéder à certaines zones, notamment les quais de Seine où aura lieu la cérémonie d’ouverture entre les ponts d’Austerlitz et d’Iéna. Une centaine de chefs d’états sont attendus pour cette cérémonie, la zone est donc bouclée et en permanence surveillée, La circulation motorisée est interdite, sauf dérogation (véhicules de sécurité, médicaux…). Et c’est bien le fait que cette cérémonie ait lieu en dehors d’un stade qui entraîne des mesures de sécurité exceptionnelles. Ce stade “sécurité maximum” durera jusqu’au lendemain de la cérémonie d’ouverture.

Douze stations de métro sont fermées dont les Tuileries et la Concorde. Pour délimiter les zones de sécurité, 40 000 barrières ont été installées. Il faut ajouter que les restrictions vont évoluer chaque jour en fonction des compétitions et du lieu où elles se déroulent. Enfin, rappelons que ces restrictions, perturbations sont situées au centre de Paris et autour des sites olympiques de Seine Saint Denis.

L’ambiance n’est pas encore à la fête et les Parisiens ne voient pour l’instant que les désagréments de l'organisation de cette manifestation. 9000 athlètes ont commencé à arriver. Et pour ceux qui veulent assister à ces JO, il reste 1,2 million de tickets non vendus. 8,7 millions ont été vendus, ce qui dépasse le record établi à Atlanta en 1996. A partir du lundi 22 juillet, de nouvelles places seront mises en vente quotidiennement sur le site de la billetterie officielle tickets.paris2024.org.