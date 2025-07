Le premier projet de loi interdit à l'UNRWA d'opérer une quelconque mission, de fournir un quelconque service ou de mener une quelconque activité sur le territoire israélien. Il a été adopté par 58 voix contre 9, selon le Times of Israel.

Le deuxième projet de loi a été approuvé par 63 voix contre 9 et prévoit de priver le personnel de l'UNRWA des immunités légales et des privilèges accordés au personnel de l'ONU en Israël.

Le troisième projet de loi prévoit de déclarer “organisation terroriste“ cette agence de l'ONU et d'exiger d'Israël qu'il rompe ses liens avec elle. Il a été adopté par 50 voix contre 10.

Les trois projets de loi vont maintenant être soumis à la commission des affaires étrangères et de la défense de la Knesset pour un examen plus approfondi. Il faudra encore deux lectures pour qu'ils prennent force de loi.

La Knesset avait adopté, en mai dernier, une motion préliminaire visant à approuver un projet de loi déclarant l'UNRWA “organisation terroriste”.

“Mépris pour la communauté internationale”

Le Secrétaire général du Comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), Hussein Al-Sheikh, a qualifié la décision de la Knesset de “mépris pour la communauté internationale et ses organisations internationales”.

“L'occupation israélienne est la forme la plus horrible du terrorisme, exercé quotidiennement contre le peuple palestinien”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Et d’ajouter : “La décision de la Knesset à l'égard d'une organisation humanitaire internationale doit faire l'objet d'une réponse internationale qui soutient cette organisation politiquement, financièrement et moralement afin qu'elle puisse poursuivre son rôle humanitaire et moral à l'égard d'un peuple victime de l'occupation israélienne”.

Israël a exercé de fortes pressions pour que l'UNRWA soit dissous, car il s'agit de la seule agence des Nations unies à avoir pour mandat spécifique de répondre aux besoins fondamentaux des réfugiés palestiniens.

L'UNRWA a été créé par une résolution des Nations unies en 1949 et a pour mission de fournir assistance et protection aux réfugiés dans ses cinq zones d'opération : Jordanie, Syrie, Liban, Cisjordanie et Gaza.