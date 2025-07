Dans la bande de Gaza, dévastée et assiégée par Israël depuis plus de neuf mois, l'offensive israélienne se poursuit. Au moins 70 Palestiniens ont été tués et plus de 200 blessés dans des "attaques de l'occupation israélienne dans le gouvernorat de Khan Yunis depuis ce matin et jusqu'à maintenant", a indiqué le ministère de la Santé de Gaza.

L'armée s'était retirée début avril de Khan Yunis, la plus grande ville du sud du territoire palestinien après des mois de bombardements intenses. Mais l'armée israélienne a ordonné aux Palestiniens vivant dans les quartiers est de Khan Yunis, ce mardi en début de journée, d'évacuer immédiatement les lieux, les habitants ayant été vus en train de fuir leur quartier à pied et en charrette au milieu des bombardements israéliens, a rapporté l'agence de presse officielle palestinienne Wafa.

Devant l'hôpital Nasser de Khan Yunis où morts et blessés ont été transportés, des scènes déchirantes ont lieu sous le regard impuissant des soignants : un homme brandit le cadavre d'un bébé en hurlant, une femme effondrée de chagrin se frappe la tête, des gens couverts de sang au regard hagard.

Le complexe médical Nasser de la ville a appelé les habitants à "faire des dons de sang de toute urgence" pour les blessés, en raison d'une grave pénurie de poches de sang.

"Gaza est finie"

"Nous étions heureux de préparer le petit-déjeuner", et soudain "les obus tombent, puis les tracts d'avertissement", raconte Hassan Qoudayh, qui a dû fuir avec sa famille comme des milliers d'autres personnes qui sont parties dans la panique.

"Il y avait des martyrs dans les rues. Gaza est finie, Gaza est morte. Il ne reste rien, rien. Assez!", a-t-il lancé.

Déplacé pour la quatrième fois, Youssef Abou Taimah n'en peut plus. "Nous allons vivre dans la rue ! On est épuisés, on n'en peut plus de ces déplacements".

Lundi soir, des frappes israéliennes dans le nord de la bande de Gaza ont fait 12 morts dans la ville de Gaza et quatre dans le camp de Jabalia, selon le porte-parole officiel de la défense civile dans la bande de Gaza.

Négociation en cours

Avec le Qatar et l'Egypte, Washington tente de relancer les négociations pour un cessez-le-feu à Gaza associé à une libération d'otages. Une délégation israélienne est attendue jeudi à Doha, selon une source proche des pourparlers.

En soutien aux Palestiniens de la bande de Gaza en proie à un désastre humanitaire et menacés de famine selon l'ONU, les rebelles houthis au Yémen et le Hezbollah libanais ont ouvert des fronts contre Israël.

Samedi, au lendemain d'une attaque de drone meurtrière des Houthis contre Tel-Aviv, Israël a bombardé le port stratégique de Hodeida dans l'ouest du Yémen tenu par les rebelles, faisant six morts.

Lire aussi : Le Hamas annonce la signature d’un accord de réconciliation entre les factions palestiniennes