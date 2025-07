Au cœur de Nairobi, les journalistes ont défilé dans le quartier central des affaires (CBD) avant de se rassembler devant les bâtiments du Nation Centre, brandissant des pancartes et scandant des slogans réclamant justice et protection. Des protestations similaires se sont déroulées dans d'autres grandes villes du pays d'Afrique de l'Est.

Les manifestations interviennent à la suite d’une série d'attaques contre des journalistes, notamment Catherine Wanjeri wa Kariuki, blessée à la jambe par des balles de la police alors qu'elle couvrait des manifestations à Nakuru. Le journaliste Collins Olunga, qui a également été gravement blessé après avoir été touché par une grenade lacrymogène lancée par la police, a déclaré à l'agence Anadolu qu'il était regrettable que la presse soit ciblée.

"Ils m'ont repéré, je les filmais, ils m'ont tiré dessus et ma main saignait abondamment à cause de l'explosion. La police devrait nous permettre de faire notre travail", a déclaré Olunga.

"Nous avons le droit d'être là, de raconter ce qui se passe. Aujourd'hui, nous sommes dans les rues pour exiger que nos droits soient respectés, notre sécurité garantie, et que les responsables de ces attaques soient tenus responsables," a-t-il ajouté.

Dans un communiqué, Kennedy Wandera, président de l'Association de la presse étrangère d'Afrique, qui compte plus de 600 journalistes, a déclaré que l'organisation soutenait les collègues au Kenya, appelant le gouvernement à permettre aux journalistes de travailler sans entrave.

"C'est notre tour, nous sommes dans les rues aujourd'hui, arrêtez les menaces contre les journalistes, en ligne et hors ligne. Arrêtez le harcèlement, la censure et les attaques physiques. Les journalistes sont attaqués par les forces de sécurité et les manifestants alors qu'ils couvrent des manifestations," a-t-il dénoncé.

Des dizaines de journalistes ont été blessés alors qu'ils couvraient les manifestations au Kenya organisées par les jeunes chaque mardi et jeudi pour appeler le président William Ruto à démissionner. Les organisations de défense des droits de l'homme ont également rejoint le chœur des condamnations.

Les manifestations surviennent à un moment de tensions accrues au Kenya qui connaît des protestations de plus en plus fréquentes contre les politiques économiques et les actions du gouvernement.

L'administration de Ruto est sous une intense surveillance après des semaines de manifestations violentes qui ont fait au moins 50 morts et causé des dégâts matériels importants. Le gouvernement kényan a mis en garde la Fondation Ford, basée aux États-Unis, l'accusant de financer les récentes manifestations anti-gouvernementales meurtrières.