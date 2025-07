Le message vient du département d’Etat, son porte-parole a eu des paroles très claires : “L'Unrwa n'est pas une organisation terroriste et nous demandons instamment au gouvernement israélien et à la Knesset (le parlement) de suspendre le passage de cette législation", a déclaré, à la presse, le porte-parole du département d'Etat. Matthew Miller a ajouté que Washington continue à soutenir l’agence et que ces accusations étaient “incroyablement inutiles”.

Le parlement israélien a approuvé, lundi, en première lecture, trois projets de loi désignant l'agence onusienne comme "organisation terroriste" et proposant de couper tout lien avec l'agence d'aide.

Une campagne de dénigrement permanente

L’UNRWA gère plusieurs camps de réfugiés en Cisjordanie occupée et à Gaza. Que feront ces réfugiés quand l’aide médicale et l’aide alimentaire ne seront plus fournies, les écoles gérées par l’UNRWA ?

L'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens est dans le collimateur d’Israël qui cherche depuis plusieurs années à discréditer l’organisation de l’ONU. Depuis le 7 octobre, Tel-Aviv accuse l’UNRWA d’être infiltrée par le Hamas. Plusieurs enquêtes ont démontré que ce n’était pas le cas mais Israël revient à la charge sans cesse.

L'UNRWA aide six millions de réfugiés palestiniens

Les médias et les politiciens israéliens accusent l’agence de tous les maux. Des manifestations ont été organisées devant les locaux de l’UNRWA à Jérusalem-Est occupée ; le gouvernement a réclamé des arriérés de loyers de plusieurs millions de dollars pour ces locaux, mais le contrat de location a été signé avec la Jordanie qui contrôlait ce territoire avant 1967.

Dans le journal l'Humanité, une porte-parole de l'UNRWA, Tamara al Rifaï estime que cet acharnement n'a qu'une explication, "l'UNRWA est un témoin gênant."

L’UNRWA a été créée en 1949 pour fournir une assistance humanitaire aux réfugiés de Palestine. Elle gère 6 millions de réfugiés en Palestine, en Jordanie, en Syrie et au Liban.