Une invasion de supporters lors du match d'ouverture du tournoi olympique de football entre l'Argentine et le Maroc a provoqué le chaos, le Maroc s'imposant finalement 2-1 à la suite d'un recours à la VAR après l'interruption du match sur un score de 2-2.

L'Argentin Cristian Medina a marqué dans les arrêts de jeu pour sauver ce qui semblait être un match nul 2-2, mais la décision d'annuler le but pour hors-jeu a été rendue environ deux heures après la suspension du match.

Après que l'ordre a été rétabli à Saint-Etienne et que les équipes ont quitté le terrain à la suite de l'invasion des supporters, ils ont découvert que le match n'avait pas été terminé mais suspendu par les officiels.

Les deux équipes sont revenues sur le terrain pour terminer le match dans un stade vide. Le match a duré trois minutes et 15 secondes après que la VAR a terminé son examen et refusé le but.

"Je ne me souviens pas qu'une telle chose se soit produite à ce niveau, que le match soit suspendu pendant une heure et demie, que l'échauffement dure 10 minutes et que l'on joue trois minutes", a déclaré Javier Mascherano, sélectionneur de l'Argentine.

"Ce qui s'est passé sur le terrain est un scandale, ce n'est pas un tournoi de quartier, ce sont les Jeux olympiques”.

Les organisateurs ont déclaré, plus tard, qu'ils travaillaient avec les parties prenantes pour comprendre les causes de l'invasion du terrain et déterminer les mesures appropriées.

Soufiane Rahimi a inscrit deux buts pour le Maroc, le second sur penalty en début de seconde période, avant que Giuliano Simeone ne réduise le score pour les médaillés d'or de 2004 et 2008 à la 68e minute.

La Fédération argentine de football (AFA) a annoncé, dans un communiqué, son intention de porter plainte auprès de la Fifa par la voix de son président, Claudio Tapia.

Plus remarquable était la réaction de l’international argentin Lionel Messi qui a partagé une story, sur son compte Instagram, dans laquelle il a écrit : “Insolite”, accompagnée d’une émoticône de stupéfaction.