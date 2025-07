Un groupe de défense des droits des migrants a souligné, mercredi, que plus de 30000 migrants sont morts ou portés disparus en Méditerranée alors qu'ils tentaient d'atteindre l'Europe.

Soutenant que le nombre réel est beaucoup plus élevé et blâmant la politique isolationniste de l'UE pour l'explosion du nombre de morts de migrants, Sea Watch International a affirmé sur X que “les nombreux cas non signalés reposent toujours au fond de la mer”.

“Les décès et les personnes disparues ne sont enregistrés que depuis 2014. Depuis 2015, nous nous battons pour que l'on cesse de laisser mourir les gens, contre les meurtres délibérés, contre les oublis politiquement calculés. Nous pleurons toutes les personnes que l’Europe a assassinées”, a ajouté l’organisation.

Exhortant l'UE à agir pour mettre un terme à ces pertes en vies humaines, Sea Watch International a également exigé “un passage sûr et la liberté de navigation pour tous”.