"Nos services de renseignement et nos forces de l'ordre sont mobilisés pour retrouver et punir les auteurs de ces actes criminels", a affirmé vendredi Gabriel Attal après l'attaque qui a visé le réseau de la SNCF, à quelques heures de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques.

Le Premier ministre a déploré sur le réseau X "des actes de sabotage (qui) ont été, de façon préparée et coordonnée, menés sur des installations de la SNCF". "Les conséquences sur le réseau ferroviaire sont massives et graves", a-t-il souligné.

Le chef du gouvernement, démissionnaire en attendant la nomination d'une nouvelle équipe, a exprimé "toute (sa) reconnaissance (aux) pompiers qui sont intervenus sur les sites touchés et aux agents de la SNCF qui vont procéder aux travaux nécessaires pour rétablir le réseau".

Il a aussi dit partager la "colère" et saluer la "patience" des Français qui s'apprêtaient à partir en vacances. "Je partage leur colère et salue leur patience, leur compréhension et le civisme dont ils font preuve".

800.000 voyageurs perturbés

Dans la matinée, la SNCF a annoncé "une attaque massive pour paralyser le réseau" ferroviaire, et des perturbations qui devraient "durer au moins tout le week-end" et affecter 800.000 voyageurs.

Parmi eux, se trouvent sans doute nombre des 320.000 spectateurs attendus à la parade nautique des sportifs qui débutera à partir de 19H30, pour la première cérémonie d'ouverture de Jeux olympiques jamais organisée hors d'un stade.

La SNCF évoque "plusieurs actes de malveillance concomitants touchant les LGV Atlantique, Nord et Est", "des incendies volontaires (...) déclenchés pour endommager (ses) installations".

L'ensemble des services de renseignement français est mobilisé, pour identifier les auteurs, selon une source sécuritaire qui relève que le mode opératoire, ressemblait à celui utilisé par l'ultragauche par le passé.

Lire aussi : Paris 2024: les JO entrent en Seine

La Dream Team à bord d’un train vers le nord

"Un acte criminel scandaleux", selon le ministre délégué aux Transports Patrice Vergriete. "C'est les Jeux des athlètes qui en rêvent depuis des années et qui se battent pour le Graal de monter sur ces podiums et on va leur saboter ça à eux", a dénoncé la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra, assurant que les autorités travailleraient au "bon acheminement" de toutes les délégations vers les sites de compétition.

La Dream Team américaine, qui est installée à Paris, doit se rendre à Lille en TGV pour affronter la Serbie dimanche en ouverture du tournoi masculin de basket.

Le tir sportif doit commencer ce week-end à Chateauroux, à deux heures de train de Paris. Plusieurs matchs de football sont prévus en province ce week-end, les compétition de voile débutent dimanche à Marseille.

Jamais autant de forces de l'ordre n'ont été mobilisées, avec 45.000 policiers et gendarmes déployés, 2.000 agents de sécurité privée, 1.000 policiers municipaux parisiens et un contingent de 10.000 militaires. Plongeurs-démineurs et policiers d'élite sont sur le pont, prêts à intervenir.