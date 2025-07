Les nombreuses dérives morales et éthiques des soldats israéliens à Gaza, contredisent de loin les propos de Benjamin Netanyahu vantant son armée comme étant “la plus morale du monde”.

En onze mois, les soldats israéliens engagés dans l’offensive militaire à Gaza, ont déjà commis des actes qui trahissent leurs mauvais rapports avec les questions de morale et d’éthique.

Le dernier cas en date concerne 10 soldats israéliens, accusés d’avoir violé en bande un jeune palestinien de Gaza, dans la prison Sde Teiman.

Détenus dans la base militaire de Brit Lidl, dans le centre d’Israël, ils ont reçu l’appui inattendu d’une coalition d’activistes. Des députés d’extrême droite et des soldats ont, en effet, tenté d’obtenir de force la libération des soldats soupçonnés de viol.

Cet exemple est loin d’être un cas isolé. Les agressions sexuelles se multiplient à Gaza depuis octobre dernier. Le 19 février, huit experts de l’ONU, ont, notamment, dénoncé, dans un rapport, des informations faisant état de violences sexuelles perpétrées par des soldats israéliens à Gaza, contre des femmes et filles palestiniens.

“Nous sommes particulièrement bouleversées par les informations selon lesquelles les femmes et les filles palestiniennes détenues ont également été soumises à de multiples formes d’agression sexuelle, comme le fait d’être déshabillées et fouillées par des officiers hommes de l’armée israélienne. Au moins deux détenues palestiniennes auraient été violées et d’autres auraient été menacées de viol et de violence sexuelle“, alertent les expertes.

En réaction à ces allégations, la rapporteuse spéciale des Nations unies pour la violence contre les femmes et les filles, Reem Al-Salem, a exprimé sa préoccupation face à l'augmentation des cas de viol contre des femmes palestiniennes, par des soldats israéliens.

Une culture des violences sexuelles

La culture des violences sexuelles semble bien ancrée au sein de l'armée israélienne comme le révèlent des rapports officiels.

Il apparaît, ainsi, que 25% de femmes israéliennes qui ont effectué leur service militaire en 2021 ont été victimes de violences sexuelles, d'après le contrôleur d’Etat d'Israël dans un rapport datant de 2022.

Ces dérives contre les Palestiniens, documentées aussi bien par les Nations unies que par les ONG de défense des droits humains, remettent en question l’image que Netanyahu veut transmettre de la bonne moralité de l'armée israélienne.

Aussi, le député LFI Thomas Portes, accuse même les soldats israéliens de banaliser les violences sexuelles, comme arme de destruction des Palestiniens, à l'image d’une bande de miliciens.

