“Vous deviez garder les mains attachées au-dessus de votre tête de 4 heures du matin à minuit. Si vous tournez la tête à droite ou à gauche, ils lâchent des chiens sur vous", raconte l'un des prisonniers libérés.

Des prisonniers palestiniens libérés par l'armée israélienne après avoir été détenus à Gaza ont décrit les graves tortures physiques et psychologiques qu'ils ont subies dans les prisons.

Ce groupe de prisonniers détenus et torturés par les forces israéliennes dans la bande de Gaza, puis libérés, ont été amenés à l'hôpital des Martyrs d'Al-Aqsa, dans la ville de Deir al-Balah, au centre de Gaza, par des équipes du Croissant-Rouge palestinien.

Les Palestiniens, qui présentaient des signes de torture sur diverses parties de leur corps et étaient épuisés, ont raconté à Anadolu les tortures qu'ils ont subies.

Mahmoud Basim Mahmoud Ahmed, l'un des prisonniers libérés, a déclaré que l'armée israélienne avait forcé les prisonniers à s'allonger face contre terre, avait lâché des chiens sur eux et leur avait administré des chocs électriques.

Des grévistes de la faim contraints de manger des excréments

"Vous deviez garder les mains attachées au-dessus de votre tête de 4 heures du matin à minuit. Si vous tournez la tête à droite ou à gauche, ils lâchent les chiens sur vous", raconte Ahmed.

"Ils apportaient deux morceaux de pain par jour. Après avoir mangé le pain, vous deviez rester allongé sur le ventre pendant 24 heures. Si vous faisiez une grève de la faim, ils vous forçaient à manger des excréments".

Ahmed a déclaré que certains prisonniers que les soldats israéliens soupçonnaient d'avoir des liens avec des résistants étaient emmenés au 12e étage du bâtiment pour y être torturés, puis ramenés au rez-de-chaussée pendant qu'ils étaient torturés.

"Ce que nous avons vécu en 40 à 60 jours nous a semblé durer 12 ans", a-t-il ajouté.

Obligé d'aboyer comme un chien pour aller aux toilettes

Said Abu Watfa, qui a été détenu au poste frontière de Kerem Abu Salem, a déclaré que des soldats israéliens ont détenu un groupe de jeunes Palestiniens au poste frontière pendant quatre heures, attachés à un mur.

Watfa a raconté que les soldats ont déshabillé les jeunes Palestiniens détenus, leur ont administré des chocs électriques sur leurs parties sensibles, leur ont cassé les dents et ne leur ont fourni aucun médicament.

Lui même victime de diverses formes de torture psychologique et physique au cours de sa détention, il explique : "La nuit, lorsque nous avions besoin d'aller aux toilettes, ils disaient "aboyez". Nous devions aboyer pour aller aux toilettes. Ils m'ont forcé à aboyer, et de la même manière, ils m'ont forcé à maudire mon gouvernement, mes proches, ma sœur et ma femme."

Lire aussi : Dévêtu, torturé, écrasé vivant… un rapport accablant d'Euro-Med révèle les atrocités israéliennes

Détenu avec les mains et les pieds entravés pendant 35 jours

Détenu dans une prison israélienne pendant environ quatre mois après avoir été arrêté dans le camp de réfugiés de Jabalia, Muin Muhammad Abdussatir Muhammad et,livre son témoignage : "Nous avons vécu des jours très difficiles. Ils ont lâché des chiens sur nous la nuit et nous ont beaucoup torturés. Nous n'avons jamais vu de telles tortures”

"Nous ne vivions pas", a résumé Marwan Mesad Shaar, un jeune homme de 20 ans qui a été arrêté par des soldats israéliens alors qu'il distribuait de l'aide et qui a passé 31 jours en prison où il raconte avoir subi divers types de torture allant des chocs électriques, des coups et des humiliations.

De ses 35 jours de détention, Khalid Abulkerim, qui a été arrêté lors d'un raid dans le quartier de Shuja'iyya dans la ville de Gaza se rappelle des mains et des pieds enchaînés en permanence pendant leur emprisonnement et des sévices physiques et psychologiques subis.

Lire aussi : Les “Guantanamos israéliens”: l’enfer des prisonniers palestiniens