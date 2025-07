Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a ajouté de nouvelles conditions pour un éventuel échange d'otages avec le Hamas, notamment l'expulsion d'environ 150 prisonniers palestiniens du pays, selon les médias locaux.

Parmi ces conditions figure l'expulsion de certains prisonniers palestiniens qui seront libérés des prisons israéliennes vers d’autres pays, a rapporté la chaîne israélienne Channel 13, citant des sources anonymes.

Depuis des mois, les États-Unis, le Qatar et l'Égypte tentent de parvenir à un accord entre Israël et le Hamas afin de garantir un échange de prisonniers, un cessez-le-feu dans la Bande de Gaza et de permettre à l'aide humanitaire d'entrer dans l’enclave assiégée.

Mais les efforts de médiation ont été bloqués en raison du refus de Netanyahu de répondre aux demandes du Hamas.

Frappes sur des écoles

Au moins 30 Palestiniens ont été tués et des dizaines d'autres blessés dimanche dans des frappes aériennes israéliennes sur deux écoles abritant des personnes déplacées dans la ville de Gaza, ont indiqué des sources médicales.

Les attaques ont visé les écoles Hassan Salama et al Nasr, à l'ouest de la ville de Gaza, a-t-on ajouté de même source.

"Environ 80 % des victimes sont des enfants", a déclaré le porte-parole de la défense civile, Mahmoud Basal, dans un communiqué. Il a qualifié de "tragiques" les scènes qui se sont déroulées dans les deux écoles bombardées.

"Il n'y a plus d'endroit sûr dans la ville de Gaza, et l'occupation (israélienne) ne respecte aucun lieu saint", a-t-il ajouté.

Israël ordonne l'évacuation des Palestiniens de Khan Younis à Gaza

L'armée israélienne a donné l'ordre d'évacuer immédiatement les résidents palestiniens de sept quartiers de Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza, en prévision d'une nouvelle offensive militaire dans la région.

Ces ordres ont été donnés quatre jours après la mort d'au moins 225 personnes dans une attaque israélienne contre des secteurs désignés comme "zone de sécurité" pour les Palestiniens déplacés dans l'est de Khan Younis.

Le porte-parole militaire Avichai Adraee a appelé les habitants de Jort al-Lut, Al-Manara, Ma'an, Qizan al-Najjar, Qizan Abu Rashwan, Al-Salam et Al-Hashash à "évacuer immédiatement vers la zone humanitaire" à al-Mawasi, à l'ouest de Khan Younis.

