“Nous serons avec toi quels que soient les résultats que tu obtiendras”. C’est en ces termes que le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a annoncé publiquement, via son compte X, son soutien à la boxeuse Imane Khelif, victime d’une campagne de dénigrement lors des JO de Paris.

A l’instar du chef de l’Etat algérien et comme un seul homme, des milliers d’Algériens amateurs de sports ou non, des journalistes, des sportifs ont soutenu leur compatriote dont la féminité est remise en cause par certains milieux sportifs et politiques. Interrogé par TRT Français, le journaliste algérien Fayçal Métaoui a souligné que Imane Khelif, qui a acquis une grande popularité dans son pays après ses victoires aux Jeux méditerranéens d'Oran et arabes de 2023, est victime de “racisme” “Les attaques dont fait l’objet Imane Khelif dépassent le seul cadre sportif”, a -t-il déclaré.

Faiycal Métaoui en veut pour preuve que des personnalités du monde entier, comme l’ancien président américain Donald Trump, l’homme d’affaires américain Elon Musk ou la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni et d’autres figures politiques et sportives, ciblent l’Algérienne de 26 ans l’accusant de ne pas être une “femme” en raison de son hyperandrogénie, c’est-à-dire de taux élevés de testotérone.

Malgré les clarifications du Comité international olympique (CIO) et les preuves fournies par la famille de Khelif démontrant qu'elle est née fille et a été élevée en tant que telle, la polémique ne cesse de s'amplifier à mesure que la boxeuse progresse dans la compétition.

Imane Khelif, victime d'un “complot”

Fayçal Métaoui accuse les instigateurs de ces attaques contre sa compatriote de vouloir “saboter” les chances de médailles pour l’Algérie. “Les choses sont plus claires : la boxeuse algérienne Imane Khelif est bel et bien la victime d'un complot orchestré par la Fédération internationale de boxe (IBA) et son président”, lance le journaliste.

Le soutien à Imane Khelif est massif, tant sur les réseaux sociaux que parmi les responsables du pays. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrahmane Hammad, ancien médaillé olympique (JO de Sydney), a fait savoir que l'Algérie mobilisait des “ressources exceptionnelles pour poursuivre en justice quiconque s'en prend à notre championne”. Il a ajouté que “nous répondrons avec fermeté et vigueur à toute provocation”, tout en soulignant que “notre énergie pour défendre Imane et les femmes algériennes en général est sans limite”.

En réaction à de nouvelles accusations de l’association internationale de Boxe (IBA) à l'encontre de la boxeuse algérienne, le Comité olympique algérien a exprimé son soutien, lundi, en affirmant : “Nous nous tenons fermement aux côtés d'Imane Khelif et ne nous laisserons pas influencer par des organisations illégitimes. Notre détermination est inébranlable et notre soutien à nos athlètes est sans limite”.

La presse algérienne multiplie de son côté les titres élogieux. “Médaille d’amour pour Imane Khelif”, titre le grand quotidien francophone El Watan. “En plus de ses adversaires, Imane Khelif s’est battue “aussi contre des légions de haters dont quelques célébrités aux commentaires malveillants mettant en doute sa féminité”, souligne le journaliste et écrivain Mustapha Benfodil dans les colonnes du journal. Et d’ajouter : ”Une épreuve violente dont notre championne est sortie grandie, portée en triomphe par tout un peuple”.

Des célébrités algériennes ont également apporté leur soutien à Imane Khelif. “Soutien total à notre championne Imane Khelif, qui subit une vague de haine injustifiée. Sa présence aux Jeux olympiques est tout simplement le fruit de son talent et de son travail acharné. On croit en toi pour porter haut les couleurs de l’Algérie”, écrit le footballeur Ismaël Bennacer. La star algérienne de football, Riyad Mahrez, a, lui aussi, soutenu sa compatriote dans une vidéo publiée sur Instagram dans laquelle il exprime son souhait de voir Imane devenir la première championne algérienne du monde en boxe.

“Imane, laisses nous rentrer à la maison avec une médaille d’or”, a écrit de son côté DJ Snake. Il a été rejoint par l’écrivaine Ahlam Mostaghanemi. Ces célébrités ont rejoint les millions d’anonymes qui continuent de poster des messages de soutien sur les réseaux sociaux avec l’espoir que leur championne se qualifie pour la finale et remporte l’or olympique. Khelif affrontera, ce mardi 6 août, la Thaïlandaise Janjaem Suwannaphe.

