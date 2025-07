Israël a tué Nadi Sallout, membre de World Central Kitchen, lors d'une attaque à Deir al Balah, dans le centre de Gaza, hier, mercredi 7 août, ont rapporté les médias palestiniens.

World Central Kitchen, dont les sept membres ont été bombardés à mort par Israël en avril, a confirmé l'assassinat de Nadi Sallout et a qualifié le défunt "d'humanitaire dans l'âme".

L'organisation non gouvernementale basée aux États-Unis a déclaré que M. Sallout était "un membre à part entière de notre équipe d'entreposage depuis les premiers jours de notre intervention à Rafah et un humanitaire dans l'âme".

Négociations au point mort

Les négociations sur un projet de libération d'otages et de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas à Gaza sont au point mort et aucune réunion n'est prévue, ont révélé les médias israéliens.

L'information a été rapportée par KAN, la société publique israélienne de radiodiffusion, citant des sources israéliennes et étrangères anonymes.

Les sources ont indiqué que les discussions sur la reprise des négociations sur l'accord proposé sont actuellement "dans l'impasse".

Par conséquent, aucune nouvelle date n'a été fixée pour les réunions entre les chefs des agences de sécurité israélienne, qatarie, égyptienne et américaine.

En outre, la KAN a rapporté que les familles des otages israéliens à Gaza qui ont rencontré l'équipe de négociation israélienne ont récemment reçu des "messages très pessimistes" sur les perspectives de progrès dans les négociations.

