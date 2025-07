Microsoft finance des colonies illégales et immorales, dit le texte de la pétition. L'information a été publiée par le site “Drop Site News”.

Microsoft qui, par ailleurs, a suspendu toute aide à l’UNRWA (l’agence d’aide aux réfugiés palestiniens), soutient financièrement trois organisations israéliennes: la fondation Ma'aleh Adumim (du nom de la plus grande colonie à l’Est de jérusalem), l’Académie du leadership Ein Prat et Megillot Dead Sea Rescue Team. Cette dernière organisation est située en Cisjordanie occupée près de la mer Morte et intervient dans le région de Megillot qui englobe plusieurs colonies.

L’Académie Ein Prat du leadership est elle spécialisée dans les formations des jeunes israéliens notamment avant le service militaire, pour “former les officiers de l’armée israélienne de demain”, indique son programme de formation.

L’organisation ajoute sur son site qu’elle est la seule institution à avoir un accord officiel avec l’armée pour former les jeunes avant qu’ils ne rejoignent ses rangs.

Ces trois organisations travaillent donc dans les colonies juives en territoires occupés et les colonies sont, au regard du droit international, totalement illégales (ART. 49 de la 4e convention de Genève). Pour le statut de Rome de 1998, c’est un crime de guerre.

Microsoft ne commente pas cette pétition

La compagnie Microsoft n’a pas fait de commentaire après le lancement de cette pétition. Mardi, ces organisations situées en Cisjordanie occupée étaient toujours présentes sur la plateforme où les employés de Microsoft peuvent faire des dons. Dans le système Microsoft, les salariés peuvent faire des dons via cette plateforme et la compagnie verse la même somme à l’organisation qu’ils ont choisie (jusqu’à hauteur de 15 000 dollars par an).

Hossam Nasr, un ingénieur informatique de Microsoft explique pourquoi il soutient cette pétition: "Microsoft a accéléré le génocide en cours en vendant son service Azure à l’armée israélienne (une plateforme de services informatiques et d’intelligence artificielle) en ignorant et en combattant les critiques en interne des salariés palestiniens, arabes ou pro-palestiniens“.

Ainsi, le salarié regrette que sa société “suspende son financement de l’UNRWA qui est une organisation cruciale fournissant de l’aide humanitaire aux Palestiniens, tout en finançant dans le même temps des projets de colonies qui sont des violations du droit international”.

Les colonies sont en pleine expansion dans les territoires occupés, elles mettent à mal tout projet de “solution à deux états”. A fin 2023, un décompte des Nations unies a fait état de 800 000 colons en Cisjordanie occupée. Fin 2023, le gouvernement israélien a annoncé la construction de 23 500 nouvelles unités d’habitations et sur la même année. L’Etat d’Israël a confisqué plus de terres en Cisjordanie que pendant les 50 années précédentes.