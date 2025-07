Selon un communiqué publié sur les réseaux sociaux du collectif Basket pour toutes, co-fondé par Gauthierot, le président du club de basket de Noisy-le-Sec a été suspendu de ses fonctions pour 6 mois, dont 3 avec sursis, par la Fédération française de basket pour s’être opposé à l’exclusion de sportives musulmanes qui portent le foulard. De plus, une amende de 300 euros a été infligée au Club.

“En plein cœur des Jeux olympiques de Paris, alors que l’esprit sportif et les valeurs d’inclusion, de diversité et d’égalité devraient être célébrées, une bataille cruciale se joue dans les coulisses du sport français. Elle concerne l’interdiction du port du voile pour les joueuses de basket-ball et la criminalisation de la solidarité. De fait, pour s’être opposé à cette décision discriminatoire et avoir soutenu les sportives concernées, Timothée Gauthierot, président du Club de basket de Noisy-le-Sec, a été temporairement suspendu de ses fonctions par la Fédération française de basket-ball (FFBB)” peut on lire dans le communiqué.

Gauthierot a saisi le Comité national olympique sportif français qui accueillera, ce jeudi 8 août à 9h30, une audience de conciliation avec la FFBB.

“Ce n’est pas Timothée Gauthierot qu’il faut suspendre, c’est la réglementation honteuse, raciste et sexiste qui exclut des femmes des terrains de sport parce qu’elles portent un voile” déplore le collectif.

La FFBB a interdit aux sportives musulmanes portant le voile de participer aux matchs et compétitions de basket en 2022. Selon le collectif, cette interdiction discriminatoire a eu des conséquences sur la santé physique et mentale de nombreuses joueuses.