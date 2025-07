CHRISTOPHER J. DEVINE

Il n'y a pas si longtemps, Kamala Harris était encore en lice pour sa réélection à la vice-présidence des États-Unis, aux côtés du président Joe Biden. Aujourd'hui, elle a choisi son propre vice-président : Tim Walz, gouverneur du Minnesota. La sélection de M. Walz conclut un processus intensif de deux semaines au cours duquel Mme Harris et son équipe ont effectué des recherches et rencontré plus d'une demi-douzaine de finalistes afin de déterminer qui serait le meilleur colistier pour la campagne présidentielle et le partenaire de gouvernement à la Maison Blanche.

La liste des finalistes donne quelques indications sur ce que Mme Harris recherchait. Les six finalistes étaient tous des hommes blancs, et quatre d'entre eux étaient gouverneurs d'État (Josh Shapiro de Pennsylvanie, Andy Beshear du Kentucky, J.B. Pritzer de l'Illinois et Walz). Trois d'entre eux étaient originaires d'États compétitifs, ou "champs de bataille", dont Shapiro, Walz et le sénateur de l'Arizona, Mark Kelly. Manifestement, Harris voulait un colistier capable d'équilibrer le ticket d'un point de vue démographique, l'aider à gagner l'élection et à gouverner une fois au pouvoir.

De nombreuses personnes pensaient que Shapiro, qui remplit toutes ces conditions, était le choix évident pour la vice-présidence. Il a été élu gouverneur en 2022, alors qu'il était procureur général, et a représenté les Pennsylvaniens au niveau local et fédéral pendant plus de 20 ans. Le principal atout de M. Shapiro est sa popularité auprès des électeurs de la Pennsylvanie, un État charnière qui pourrait décider si Mme Harris ou son adversaire républicain, l'ancien président Donald Trump, remportera l'élection de novembre. Avec un taux d'approbation de 60%, M. Shapiro semblait en mesure d'assurer la victoire de Mme Harris dans cet État, et donc, peut-être, la présidence.

Pourquoi Walz ?

Harris a choisi Walz. Qu'est-ce que cela nous apprend sur elle en tant que candidate et présidente potentielle ?

Tout d'abord, Mme Harris a choisi le candidat le mieux qualifié pour la vice-présidence : Walz qui en est à son deuxième mandat de gouverneur, a siégé pendant 12 ans à la Chambre des représentants. Il est également vétéran de l'armée depuis 24 ans et a été membre de la commission des affaires des anciens combattants de la Chambre des représentants.

M. Walz est le seul candidat à la vice-présidence à avoir exercé des fonctions au sein du gouvernement fédéral et de l'État. Il apporte à la Maison Blanche l'expérience de l'exécutif en tant que gouverneur et une expérience en matière de politique étrangère en tant qu'ancien membre du Congrès. Dans ce dernier rôle, Walz s'est opposé à l'invasion de l'Irak et aux actions militaires américaines en Syrie. Il soutient généralement Israël et, à la suite de l'attentat du 7 octobre menée par le Hamas, a affirmé le "droit de Tel-Aviv à se défendre". Walz s'est également montré ouvert à la critique de l'offensive militaire israélienne à Gaza et à soutenir un éventuel cessez-le-feu.

En comparaison, M. Shapiro est un gouverneur dont c'est le premier mandat et qui n'a jamais exercé de fonctions fédérales. Les électeurs l'auraient probablement trouvé bien qualifié au même titre que les autres candidats à la vice-présidence. Cependant, Walz est le mieux préparé pour occuper le poste de "second" au sein de l'équipe de Harris, voire à prendre la relève en tant que commandant en chef si nécessaire.

Certains électeurs démocrates ont également pu s'opposer à la critique de Shapiro à l'égard des manifestants du campus contre la guerre à Gaza, bien qu'il ait également critiqué le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Les qualités d’un copilote

Les électeurs attendent d'un colistier qu'il soit avant tout qualifié pour le poste. Lorsque les candidats à la présidence s'écartent de cette norme, peut-être dans un pari désespéré pour un avantage électoral à court terme, les électeurs sont moins enclins à voter pour eux. C'est précisément ce qui est arrivé au candidat républicain à l'élection présidentielle de 2008, John McCain, lorsqu'il a choisi Sarah Palin, gouverneur de l'Alaska, comme colistière. La même année, son adversaire démocrate, Barack Obama, relativement inexpérimenté, a choisi un colistier éminemment qualifié en la personne de M. Biden. Les électeurs ont alors mieux perçu le jugement d'Obama et se sont montrés plus enclins à voter pour lui. Le choix de Mme Harris en faveur de M. Walz pourrait avoir le même effet.

Deuxièmement, Mme Harris a choisi quelqu'un qui partage ses valeurs politiques progressistes. Walz a gouverné en tant que progressiste dans le Minnesota et a obtenu le soutien de Nancy Pelosi et de Bernie Sanders. Il est vraisemblable qu’il s’entende avec Mme Harris, le membre le plus libéral du Sénat américain et qui, en 2020, était considérée par les électeurs comme bien à gauche de Biden.

Trop libérale ?

Cela rassurera la base du parti démocrate. Or ce sont les modérés et les indécis qui pourraient décider de l'élection de cette année. Choisir un modéré relatif comme vice-président, tel que Shapiro ou Kelly, aurait pu rassurer ces électeurs et -comme le montrent nos recherches- modifier la perception de l'idéologie de Harris. Mais à quel prix ? Cela aurait pu aliéner la base du parti et coûter à Harris certains de ses partisans les plus fiables.

Construire et maintenir une coalition électorale gagnante exige des décisions difficiles, et la meilleure stratégie n'est pas toujours évidente. En choisissant Walz, Harris semble doubler son image de marque progressiste. Cela pourrait permettre de communiquer aux électeurs un message plus cohérent sur ce qu'ils attendent d'une administration Harris et de minimiser les frictions une fois en fonction.

Un "chien d'attaque"

Troisièmement, Mme Harris a choisi quelqu'un qui peut mener le combat contre les Républicains dans cette campagne et au-delà. Les candidats à la vice-présidence sont souvent perçus comme des "chiens d'attaque" de l'autre parti, tandis que le candidat à la présidence reste digne et au-dessus de la mêlée. Mme Harris, l'ancienne procureure, sait qu'elle ne peut pas tout à fait faire cela lorsqu'elle se présente contre M. Trump. Mais elle doit avoir à ses côtés un communicateur efficace, capable de parer les attaques des Républicains tout en restant fidèle à son message.

M. Walz, la quintessence du "guerrier heureux", a fait preuve d'une capacité remarquable en auditionnant pour le poste de vice-président au cours des dernières semaines. Notamment lorsqu'il a introduit une nouvelle ligne d'attaque étonnamment efficace contre Trump et Vance en les décrivant comme tout simplement "bizarres".

La performance de Walz, jusqu'à présent, suggère qu'il pourrait être un atout en tant que vice-président, tant sur le plan du style que sur celui de la substance.

S'ils sont élus, Harris et Walz devront toujours bien communiquer avec le public américain et répondre aux attaques des Républicains, tout en poursuivant leur programme législatif.

La performance de Walz, jusqu'à présent, suggère qu'il pourrait être un atout en tant que vice-président, tant sur le plan du style que sur celui de la substance. Il est trop tôt pour dire si le choix de Mme Harris de nommer M. Walz à la vice-présidence était le bon. Ce n'est que plus tard que nous pourrons juger s'il l'a aidée à remporter l'élection et, le cas échéant, à gouverner.

Pour l'instant, la sélection est importante car elle en dit long sur le type de président que serait Mme Harris et sur la question de savoir si elle mérite leur confiance. Elle a choisi, en la personne de M. Walz, un vice-président crédible qui partage ses valeurs progressistes et n'hésitera pas à critiquer l'alternative républicaine. Ce faisant, elle a donné aux Américains une vision plus claire de ce que seront les trois prochains mois de cette campagne -et peut-être les quatre prochaines années.

Lire aussi: États-Unis: Biden n'est “pas sûr” d’une transition pacifique si Trump perd l'élection