Des ambassadeurs de pays occidentaux, dont celui de la France, refusent de participer à une cérémonie marquant le 79e anniversaire du largage de la bombe nucléaire sur Nagasaki en raison de l'absence d'invitation pour Israël.

L’ambassade américaine a annoncé mercredi que les Etats-Unis seraient représentés par des diplomates de moindre rang que l'ambassadeur à la cérémonie prévue vendredi.

Dans une lettre envoyée au maire de cette ville du sud du Japon en juillet, l'Australie, l'Italie, le Canada, l'Union européenne, l'Allemagne, les Etats-Unis et la Grande-Bretagne avaient prévenu qu'il leur serait "difficile d'avoir une participation de haut niveau à cet événement" si Israël en était exclu.

L'édile de Nagasaki, Shiro Suzuki, a dit la semaine dernière que la décision de ne pas inviter l'ambassadeur d'Israël au Japon, Gilad Cohen, n'était pas motivée par des considérations politiques, mais par la volonté de "tenir la cérémonie dans une atmosphère paisible et sombre", en raison du risque de manifestations liées à la guerre à Gaza.

Il avait en juin envoyé une lettre à l'ambassade d'Israël avec un appel à un "cessez-le-feu immédiat" dans le territoire palestinien.

L'ambassadeur américain Rahm Emanuel ne sera pas présent "après la politisation par le maire de Nagasaki de l'événement en n'invitant pas l'ambassadeur israélien", a déclaré mercredi un porte-parole de l'ambassade. M. Emanuel, ancien chef de cabinet de l'ex-président Barack Obama, se rendra à un autre événement dans un temple de Tokyo, a-t-il précisé.

La représentation britannique a affirmé que l'ambassadrice Julia Longbottom serait également absente de Nagasaki car le fait de ne pas inviter Israël "crée une équivalence malheureuse et trompeuse avec la Russie et le Bélarus, les deux seuls autres pays qui n'aient pas non plus été invités à la cérémonie de cette année".

Un porte-parole de l'ambassade de France a indiqué que son numéro deux serait présent, précisant que "la décision de ne pas inviter le représentant d'Israël est regrettable et contestable".

L'ambassadeur de l'Union européenne ne participera pas "pour des raisons d'agenda" et l'UE sera représentée par un diplomate de rang inférieur, a indiqué un porte-parole aux journalistes.

L'ambassade d'Allemagne a indiqué que le chef de sa division politique serait présent, la décision ayant été prise "en fonction des absences et des disponibilités" des plus hauts dignitaires de l'ambassade.

Gilad Cohen, qui a participé à une cérémonie à Hiroshima mardi, avait dit la semaine dernière que la décision de la municipalité de Nagasaki envoyait "un mauvais message au monde".

Lundi, M. Cohen a déclaré à la chaîne américaine CNN que les problèmes de sécurité étaient "inventés" et qu'il était "vraiment surpris que (M. Suzuki) détourne cette cérémonie pour ses motivations politiques".

Le porte-parole du gouvernement japonais, Yoshimasa Hayashi, s'est refusé à tout commentaire mercredi, les invitations relevant d'"une décision de l'organisateur, la ville de Nagasaki".