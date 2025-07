Au cours des dernières 24 heures, l'armée israélienne a tué au moins 60 Palestiniens et en a blessé des centaines dans différentes parties de la bande de Gaza assiégée.

Mahmud Basal, porte-parole de l'unité de défense civile à Gaza, a indiqué qu'un Palestinien avait été tué dans le bombardement par l'armée israélienne de la maison appartenant à la famille Reyyan, dans le nord de la bande de Gaza.

Les autorités palestiniennes ont également déploré la mort de 26 Palestiniens dans les attaques menées par les unités d'artillerie de l'armée israélienne dans le nord de Gaza et dans la ville de Gaza.

Cinq Palestiniens ont été tués lorsque l'armée israélienne a pris pour cible la maison appartenant à la famille Seldan dans le centre de la ville de Gaza, cinq autres dans les attaques contre le quartier de Zeytun, et 16 dans les attaques contre les écoles Ez-Zehra et Abdulfettah Hammud dans l'est de la ville, où les Palestiniens déplacés avaient pris refuge.

Un drone israélien blesse trois personnes dans le sud du Liban

Dans le sud du Liban, trois personnes ont été blessées dans une attaque de drone israélien, dans un contexte d'escalade des tensions avec le Hezbollah, a déclaré le ministère de la Santé. L'attaque a visé la ville frontalière de Yaroun, a ajouté le ministère.

Les craintes d'une véritable guerre entre Israël et le Hezbollah se sont accrues à la suite d'échanges de tirs transfrontaliers qui durent depuis des mois.

Les médiateurs invitent Israël et le Hamas à reprendre les pourparlers

Les dirigeants du Qatar, de l'Égypte et des États-Unis ont appelé Israël et le Hamas à reprendre des pourparlers urgents le 15 août, à Doha ou au Caire, afin de combler toutes les lacunes qui subsistent dans l'accord de cessez-le-feu proposé pour Gaza et de commencer à le mettre en œuvre sans délai, ont déclaré les trois pays médiateurs dans un communiqué commun.

"Il est temps de conclure un accord de cessez-le-feu et de libérer les otages et les prisonniers", ajoute le communiqué.

"Un accord-cadre est maintenant sur la table et il ne reste plus que les détails de la mise en œuvre à conclure", ont-ils déclaré, ajoutant qu'ils étaient "prêts à présenter une proposition finale de transition qui résoudrait les questions de mise en œuvre restantes d'une manière qui réponde aux attentes de toutes les parties".

Quelques heures plus tard, Israël a déclaré qu'il enverrait une délégation de négociateurs "à l'endroit convenu pour conclure les détails de la mise en œuvre d'un accord".

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a appelé après un appel téléphonique qu'il a reçu de son homologue français, Emmanuel Macron, à des efforts internationaux pour parvenir à un accord qui mettrait fin à la guerre d'Israël contre Gaza.

Un communiqué de la présidence égyptienne indique que M. Sisi a fait part à Macron des "communications intensives" de l'Égypte avec toutes les parties pour mettre fin à l'escalade dans la région et éviter de glisser dans "un nouveau cycle de conflit non calculé", qui "menace de déclencher une confrontation régionale à grande échelle".

Il a réitéré l'importance des efforts internationaux pour progresser vers un accord de cessez-le-feu à Gaza.

Selon le communiqué, les deux présidents ont convenu d'intensifier les efforts et la coordination dans la période à venir afin de garantir la sécurité et la stabilité de la région et d'empêcher l'extension du conflit dans la région.

