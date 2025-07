Israël a émis un nouvel ordre d’évacuation d’une partie de la “zone humanitaire” de l’enclave assiégée, un jour après avoir bombardé une école faisant une centaine de morts.

L'armée israélienne a ordonné aux habitants de Khan Yunis d'évacuer le quartier Al Jalaa, précédemment désigné comme “zone humanitaire sûre”.

Le quartier d'al-Jalaa ne fera plus partie de la “ zone humanitaire”, indique un communiqué de l'armée.

Selon les allégations israéliennes, le mouvement palestinien Hamas “opère” depuis le quartier et, par conséquent, la partie deviendra une “zone de combat dangereuse”.

Bien que l’armée israélienne ait précédemment désigné certains endroits comme “sûrs”, elle a continué à pilonner ces zones, causant de nombreuses victimes parmi les Palestiniens.

100 morts dans le raid sur une école

L’armée israélienne a bombardé, samedi, une école abritant des Palestiniens déplacés à Gaza, faisant 100 morts selon les autorités sanitaires de l’enclave assiégée, suscitant condamnation et indignation.

Le coordinateur spécial de l’ONU pour le processus de paix au Moyen-Orient, Tor Wennesland, a exprimé son inquiétude face à l’attaque.

“Chaque jour, les civils continuent de porter le poids de ce conflit dans un contexte d’horreur, de déplacements et de souffrances sans fin”, a-t-il dénoncé.

Il a ajouté que “le coût en vies humaines de cette guerre est évident chaque jour qui passe, alors que nous avons assisté à une nouvelle frappe dévastatrice sur une école abritant des milliers de Palestiniens déplacés, avec des dizaines de morts”.

Wennesland a, par ailleurs, annoncé qu’il était encouragé par la persévérance des dirigeants des États-Unis, de l’Égypte et du Qatar en tant que médiateurs et par leur appel des deux parties à conclure un cessez-le-feu et un accord de libération des otages dans l’enclave assiégée.

L’Algérie demande une réunion urgente de l’ONU

L’Algérie a déclaré qu’elle avait demandé une session publique urgente du Conseil de sécurité de l’ONU, mardi prochain, pour discuter de l’ attaque israélienne.

La demande de l’Algérie, en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité, pour la réunion d’urgence intervient “en réponse aux récents développements graves dans les territoires palestiniens occupés, en particulier après la frappe aérienne menée par l’armée d’occupation sioniste sur l’école Al-Tabin”, a rapporté l’agence de presse officielle algérienne, citant une source diplomatique anonyme à New York.

La demande, a-t-on ajouté de même source, a été faite en consultation avec l’État de Palestine et “est soutenue par d’autres États membres du Conseil de sécurité (non spécifié)”.

La guerre d'Israël contre Gaza, qui en est maintenant à son 310e jour, a tué au moins 39 790 Palestiniens –pour la plupart des femmes et des enfants– et en a blessé plus de 91 702 autres, dont plus de 10 000 seraient ensevelis sous les débris de bâtiments bombardés.

Lire aussi: Gaza: frappe israélienne sur une école, au moins 93 morts