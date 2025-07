Le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas effectuera une visite en Russie du 12 au 14 août où il doit rencontrer Vladimir Poutine, a annoncé, dimanche, un diplomate palestinien.

"Le président arrive le 12 août au soir. Mardi, une rencontre est attendue avec le président Poutine (...) Il repart le 14, mais il y aura une rencontre avec des ambassadeurs arabes", a déclaré Abdel Hafiz Nofal, ambassadeur palestinien à Moscou, cité par l'agence de presse russe d'Etat TASS.

Selon le diplomate, le sujet principal des consultations sera "la situation à Gaza". "Nous parlerons du rôle de la Russie et de ce qu'il est possible de faire. La situation est très difficile chez nous et la Russie est pour nous un pays proche", a-t-il indiqué.

Une source au sein du cabinet de Mahmoud Abbas a confirmé à l'AFP cette visite, en précisant que M. Abbas se rendra ensuite en Turquie.

Début novembre, une visite en Russie de Mahmoud Abbas, prévue de longue date, avait été repoussée.

Après Moscou, Mahmoud Abbas doit se rendre en Turquie pour rencontrer le président Recep Tayyip Erdogan, avant de s'exprimer devant le Parlement à Ankara.

Ces déplacements interviennent alors qu'un raid israélien qui a frappé, samedi, une école à Gaza, a suscité un tollé international.

Selon la Défense civile à Gaza, l'attaque a tué au moins 100 Palestiniens, dont des enfants.

La diplomatie russe a affirmé être "profondément choquée" par cet événement, regrettant des frappes "systématiques" contre les civils dans la bande de Gaza.

