L’appel du groupe de résistance palestinien est intervenue alors que l'armée israélienne a ordonné aux habitants de Khan Younis d'évacuer le quartier Al Jalaa de Khan Younis, pourtant désigné auparavant comme "zone humanitaire sûre" par l'armée.

Le Hamas a préconisé de mettre en œuvre le plan de trêve présenté par M. Biden le 31 mai et approuvé par la suite par le Conseil de sécurité de l'ONU, "plutôt que de passer par d'autres cycles de négociations ou de nouvelles propositions".

Le Hamas "exige que les médiateurs présentent un plan pour mettre en œuvre ce qu'ils ont proposé au mouvement (...) sur la base de la vision de M. Biden et de la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, et qu'ils obligent l'occupation (israélienne) à s'y conformer", a déclaré le Hamas.

M. Biden avait expliqué que le plan, qui était une proposition israélienne, était une "feuille de route en trois phases pour un cessez-le-feu durable et la libération de tous les otages". Depuis, les efforts de médiation sont restés vains.

Israël élargit les ordres d'évacuation dans le sud de la bande de Gaza

L'armée israélienne a ordonné de nouvelles évacuations dans le sud de la bande de Gaza qui avait fait l’objet de plusieurs ordres d’évacuation et est retournée dans les zones qu’elle avait lourdement détruites. La grande majorité des 2,3 millions d'habitants de Gaza ont été déplacés, souvent à plusieurs reprises, dans ce territoire assiégé de 40 kilomètres de long sur environ 11 kilomètres de large.

Les derniers ordres d'évacuation s'appliquent aux quartiers de Khan Younis, la deuxième ville de Gaza, y compris à une partie de la "zone humanitaire" déclarée par Israël qui affirme que des roquettes en ont été tirées.

Le nouvel ordre a été communiqué par des tracts largués du ciel. Alors que la fumée s'élevait à l'horizon, des centaines de familles, portant leurs affaires dans leurs bras, ont quitté leurs maisons et leurs abris, à la recherche d'un refuge insaisissable. Un enfant portait une poupée Hello Kitty en peluche, tandis que d'autres marchaient dans les rues jonchées de décombres.

Le Hamas demande une réunion urgente

Le groupe de résistance palestinien Hamas a demandé à la Ligue arabe et à l'Organisation de la coopération islamique (OCI) d'organiser une réunion urgente sur le génocide israélien en cours à Gaza.

Il a souligné la nécessité de "prendre des décisions efficaces qui conduisent à l'arrêt de l'agression et du génocide en cours contre notre peuple dans la bande de Gaza et de rompre toute relation politique, commerciale ou de normalisation avec l'occupation sioniste".

Le Hamas a également appelé à "la mise en œuvre des décisions prises lors du sommet arabe et islamique conjoint qui s'est tenu à Riyad le 11 novembre de l'année dernière, afin de briser le siège et d'apporter aide et secours à notre peuple assiégé dans la bande de Gaza".

En outre, il a appelé le Conseil de sécurité des Nations unies à "tenir une session d'urgence et à prendre une décision qui oblige l'occupant (Israël) à mettre fin à l'agression et au génocide et à cesser ses violations flagrantes des lois et des traités, qui sont devenues une recette efficace pour déstabiliser la sécurité et la paix régionales et internationales".

